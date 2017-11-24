المعارضة السورية تتفق في الرياض على إرسال وفد خمسيني موحد إلى جنيف

الرياض- بيروت- موسكو – الزمان :

اتفقت قوى المعارضة السورية المجتمعة في الرياض الجمعة على ارسال وفد موحد الى محادثات جنيف المقرر اقامتها الاسبوع المقبل برعاية الامم المتحدة. وجاء الاتفاق على ارسال وفد موحد في خضم حراك دولي تقوده روسيا بشكل رئيسي في محاولة للتوصل الى تسوية سياسية للنزاع بعد سلسلة انجازات ميدانية لقوات النظام السوري على حساب الفصائل المعارضة والتنظيمات الارهابية في آن معا. وقالت بسمة قضماني العائدة الى الضوء وعضو الائتلاف السوري المعارض في مؤتمر صحافي في ختام اليوم الثاني من محادثات قوى المعارضة في الرياض ان هذه القوى ستستكمل محادثاتها في الساعات المقبلة للخروج بهيئة تفاوضية موحدة تضم 50شخصا يمثلون كل اطياف المعارضة. وقال مراقبون للشأن السوري ان ضخامة الوفد ستكون عامل معرقل ودليل على خلافات عميقة اسكتت بتسويات ترضية ربما لاتصمد طويلاً . واوضحت «اتفقنا مع المنصتين (القاهرة وموسكو) على تشكيل وفد واحد للمشاركة في المفاوضات المباشرة في جنيف»، مضيفة «اتفقنا تقريبا على الاعداد والمكونات لكننا سنستكمل (الجمعة) التشكيلة النهائية لهذا الوفد». ويشارك في اجتماع الرياض نحو 140 شخصا يتوزعون بين المعارضة الرئيسية الممثلة خصوصا بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وبين ممثلين عن منصة القاهرة التي تضم مجموعة معارضين مستقلين، ومنصة موسكو القريبة من روسيا.