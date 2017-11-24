المؤتمر 35 لصحفيي الضفتين بجبل طارق:تدعيم همزة وصل واهية

جبل طارق– موفد الزمان

عبدالحق بن رحمون

أكد فابيان بيكاردو الوزير الرئيسي الممثل للحكومة الانجليزية بجبل طارق على أهمية تبادل الآراء والأفكار بين ضفتي المضيق، وقال إن الضفتين كان لهما دورا هاما خلال التاريخ الاسباني والمغربي المشترك.

فيما أوضح المسؤول الحكومي في كلمة ألقاها الخميس 23 تشرين الثاني (نونبر) الجاري، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الخامس والثلاثون، لصحفيي الضفتين بجبل طارق، وقال : « في منطقة جبل طارق أن ثمانون في المائة من المواد الاستهلاكية المتوجهة إلى أوروبا تعبر من هذا المضيق، وكذلك النفط . و أكد المتحدث ذاته وقال : «إننا حراس هذه المواد»، وفي سياق متصل تحدث المسؤول الحكومي في كلمته عن الهجرة السرية وعن الحدود الجغرافية ، وشدد أن الثقافات لاحدود لها اليوم، منوها بالاختيار لمحور الدورة 35 لمؤتمر الضفتين، وقال: «إننا بمنطقة جبل طارق موضوع هذا المؤتمر هو الأنسب لنا لأن منطقة جبل طارق ظلت عبر التاريخ منفتحة على مجموع الحضارات والثقافات .» مؤكدا أن منطقتهم دائما كانت مرحبة بالديانات والحضارات والثقافات. وفي الأخير دعا الوزير الرئيسي للحكومة الانجليزية إلى تعزيز الثقافات الثلاث .

وفي سياق متصل أكد خافيير رودريغيز رئيس جمعية صحفي جبل طارق المسؤول عن تنظيم المؤتمر الذي تحتضنه منطقة جبل طارق بمشاركة صحفيين مغاربة وإسبان وأدباء ومثقفين، وقال إنهذا اللقاء بمنطقة جبل طارق يكتسي أهمية قصوى لما له من دلالات ،حيث تجتمع هنا الحضارات ،وأكد في كلمته أن تنظيم هذا المؤتمر بهذه المنطقة كانت رغبة مشتركة بين المغاربة والإسبان،وأوضح أن أشغال المؤتمر ستناقش موضوعا مهما وأساسيا يرتبط بالثقافة والمشترك بين هذه الأطراف.

من جانبه تحدث مصطفى العباسي رئيس الجمعية المغربية للصحافة ، مذكرا بنوع وطبيعة العلاقات المشتركة التي تربط بين الاعلاميين المغاربة والاسبان، بحكم العديد من الاعتبارات فيها التاريخ والجوار الى غير ذلك، ونوه مصطفى العباسي في كلمته بالموضوع الذي سيناقشه المشاركون في هذا المؤتمر، وشدد أن تنظيم الدورة الحالية من المؤتمر في جبل طارق لها رمزيتها الخاصة ، مضيفاً أن موضوع حاضر ومستقبل الثقافات بين الضفتين يستمد أهميته من راهنيته.

على صعيد آخر، تحدثت عميدة نقابة الصحافيين بالأندلس، عن واقع الوصول إلى المعلومة الذي أصبح ممكنا بفضل عامل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، كما دعت الصحافيين إلى المزيد من التحدي لمواكبة الوسائل الحديثة، وكسر الأحكام المسبقة التي أصبحت تفرض على العمل الصحفي خلال السنوات الأخيرة.

كما دعت عميدة نقابة الصحافيين بالأندلس إلى ضرورة تحمل المسؤولية والدفاع عن المهنة والمنتسبين إليها، مؤكدة أن من مهام الصحافي اليوم التأثير في الرأي العام، واوضحت أن على الصحفيين التصدي لكل القوانين والأشكال التي تقيد عملهم .

على صعيد آخر، تواصلت أشغال المؤتمر صباح الجمعة بعرض لـ خوان خوصي تييز الصحفي الإسباني ومدير المركز الأندلسي للأدب الذي تحدث عن أزمة القيم التي تعيشها الصحافة الاسبانية في الوقت الحالي وقال: «إنها تعاني الكثير من المشاكل، ليس فقط بسبب الأزمة الاقتصادية، ولكن لتورط الصحفيين في قتل المعلومة وتنوع الآراء، نتيجة تحكم الشركات الإعلانية في المؤسسات الصحفية وأصبح هاجس الصحفي هو الحفاظ على منصبه المهني وإن أدى إلى تنازله عن قيمه.». من جهة أخرى تحدث في المائدة المستديرة الشاعر والصحفي المغربي جلال كندالي على أهمية الثقافة في التواصل بين الشعوب، مؤكدا أن الثقافة هي سبيل لبناء علاقات دائمة ومستمرة، واستشهد بالتاريخ المشترك المغربي والاسباني، حيث تشكلت من القرن الثامن إلى السادس عشر الميلادي ثقافة عربية في اسبانيا اتخذت الأدب الأندلسي الذي منح الأدب العربي في وقته والآن، نفسَا تجدديا، وروحا حداثية ، ولاحظ أن العلاقات الثقافية الآن لاترقى اليوم إلى الماضي السحيق وإلى العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تربط بين الضفتين، ودعا إلى ضرورة اعتبار ضرورة التعاون في المجال الثقافي الذي يجب أن يتخذ أشكالا وأوجها متعددة ، مشددا على أن الثقافة بالنسبة للعلاقات بين الضفتين ليست ترفًا بل هي جسر متين لبناء علاقات قوية بين شعوب الضفتين وشعوب البحر الأبيض المتوسط .