قائمة المغنيات الأعلى أجوراً

نيويورك- الزمان

أصبحت المغنية بيونسيه صاحبة أعلى النساء أجرا في عالم الموسيقى العام الجاري متفوقة على البريطانية أديل ومغنية البوب تيلور سويفت وفقا للترتيب السنوي لعام 2017، وفقا لمجلة فوربز.

وتملك بيونسيه دار «إيفي بارك» للأزياء ولها استثمارات أخرى وحققت مبيعات قياسية وجولتها الغنائية (فورميشن).

وجاءت القائمة كالتالي:

1. بيونسيه 105 ملايين دولار

2. أديل 96 مليون دولار

3. تيلور سويفت 44 مليون دولار

4. سيلين ديون 42 مليون دولار

5. جنيفر لوبيز 38 مليون دولار

6. دولي بارتون 37 مليون دولار

7. ريانا 36 مليون دولار

8. بريتني سبيرز 34 مليون دولار

9. كاتي بيري 33 مليون دولار

10. باربارا ستريساند 30 مليون دولار