معالجات فيزيائية لآلام الظهر تحتاج الى شروط لنجاحها

لاهاي – الزمان

قال د كتور عبد الوهاب الجبوري رئيس قسم العلاج الطبيعي في جامعة لاهاي – الدولية. هولندا ان وجود مشكلة في الظهر توصف عادةالمعالجة الفيزيائية كاول طريقة للعلاج . وتعتمد المعالجة الفيزيائية على استخدام الطرق المتنوعة في العلاج بشكل ذاتي او يصاحبها اساليب طبية وجراحية . تضم هذه الطرق : التحكم الحركي والمعالجة الرياضية والمعالجة بالحرارة والبرودة واستخدام الادوات الكهربائية والعلاج بالماء وتصحيح القوام والارشادات الخاصة بالنشاط اليومي . عند اللجوء الى المعالج الفيزيائي يجب التاكد من انه يمتلك الشهادات الخاصة بنوع العلاج المطلوب . الحالات المسببةلالام الظهر – توتر وخدر في فترة الدورة الشهرية مع الشعور بالالم في الجزء السفلي من الظهر . امراض التهابات الاعضاء التناسلية النسائية تؤدي الى الم في الظهر عادة مع الم في البطن . عند التهاب المرارة يمكن ان ينشأ الم شديد في القسم الاوسط للظهر ، عادة مايرتبط هذا المرض بالمشروبات الروحية والافراط بها . التهاب المعدة يمكن ان يؤدي الى الم تحتالواح الكتف . امراض الكلية او الحصيات في الكلية تسبب الم شديد في اسفل الظهر . عند وجود قرحة في المعدةيمكن ان تسبب الم في القسم الاوسط وخاصة بعد الاكل . امراض الاعضاء الصدرية عند مرض القلب يمكن ان يتشكل الم حاد في القسم الاوسط للظهر مع الم شديد في الصدر . يمكن ان تسببامراض الرئتين الما في القسم الاوسط من الظهر يرافقه الم في الصدر عادة . امراض عامة . ان الاصابات الفيروسية يمكن ان تسبب الاما في كامل الظهر مع ارتفاع حرارة الجسم ، كذلك عند التهاب السحايا يمكن الشعور بالم شديد في الرقبة مع ارتفاع درجة الحرارة . تنبيه .. يجب عدم الاسراع في العودة الى النشاط بعد زوال الالم مباشرة وانما تقوية العضلات اولا ثم اعادة الحركة بشكل متدرج . يجب عدم الاستمرار في اخذ الادوية او اي مادة تستخدم للمعالجة وذلك عندما تسوء الحالة المرضية اكثر . ما يجب فعله وما يجب فعله اثناء المرض : في اغلب الحالات يزول المرض وخاصة عرق النسا . بعد مرور عدت اسابيع على بدايته ، وذلك بعد عودة القرص المسبب للمرض الى وضعيته الطبيعية او بعد زوال الالتهاب . في المقابل يوجد حالات تستلزم العلاج عند الاخصائي . يجب استشارة الطبيب عندما عندما لايبدأ الالم بالزوال بعدمرور يوم كامل على الاستراحة في السرير ….. كيفية الوقاية منترقق العظام. تسجل احيانا حالات عن تطور مبكر لترقق العظام بدون اسباب ظاهرية . يعود السبب في اغلب الحالات الى نقص الكالسيوم في الوجبات الغذائية او نقص في كمية الهرمونات النسائية ( الاستروجين ) هذا الهرمون يستطيع الحد من ترقق العظام ولكن بعد سن اليأس وعندما يتوقف الجسم عن افراز الاستروجين تقل كمية الكالسيوم الممتصة من قبل العظام في الناس . على كل شخص يشك بوجود مرض الترقق لديه ان يستشير الطبيب فهو قادر على التشخيص الدقيق عن وجود مرض ام لا . في هذا الاتجاه الاخر يمكن الاستفادة من النصائح للوقاية من ارقق العظام وخاصة النساء في سن اليأس : يجب تناول قدرا كافيا من فيتامين D الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم . وتعتبر المستحضرات التي تحتوي على الفيتامين D مع الكالسيوم مفيدة جدا . كذلك يجب تناول الاغذية الغنية بالكالسيوم كالحليب ، الجبن ، السردين ، الجوز ، الفاصوليا ( خاصة. الحمراء ) ، المشمش ، لايوجد فرق مابين مشتقات الحليب الخالية من الدسم ومشتقات الحليب الدسمة بالنسبة لاحتوائها على الكالسيوم . يجب تنفيذ التمارين الرياضية بانتظام ، فهي تقوي العظام عن طريق ترسيبها للكالسيوم وبقية المعادن.