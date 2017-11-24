المختصر المفيد في القديم والجديد

فاتح عبد السلام

من الصعب أن يقتنع أحد، وأنا منهم ، بأنّ التأخير في محاربة الفساد وملاحقة سّراق المال العام أمر مبرر في العراق ، بسبب الحرب على داعش أو سوى ذلك من التأويلات والترويجات والتخريجات. لايمكن أن يخرج أمرتأخير مكافحة الفساد العظيم في العراق عن مجالين : المجال الأول ،الخوف من الحاضنة السياسية التي انتجت رئاسة الحكومة ، كون التلوث فيها في أعلى مستوياته ، ولا مجال لملاحقة الفساد في هذه المنطقة لأنّ ذلك يعني نسف كل البنيان القائم فوقها ، وانّ بقاءه يأتي من باب الحفاظ على النفس والاولويات السياسية الداخلية ، حتى لو كان البنيان القائم فاسداً ، وهو كذلك حتماً .وإلاّ ما معنى أن يتحدثوا عن فساد مستشر، ويتحرك في حرية بين أروقة الحكم وغرفه المفتوحة والمغلقة ؟ . أكان فساداً بين الفقراء والجائعين والمعوزين والمظلومين مثلاً؟. ويرتبط بهذا المجال نطاقان حيويان أيضاً. الأول ،الرضا والسخط الايراني الانتقائي . والآخر ، التوافقات الداخلية مع مكملات مشهد العملية السياسية وما يتصل بها هنا من سخط ورضا تركي ، وهو انتقائي أيضاً . وأيّ تحرك يمس هذه الثوابت المفروضة على العراق لن يكتب له النجاح ، وليس متاحاً أصلاً حتى هذه اللحظة . والمجال الثاني ، هو إنّ الإطار الدولي ، لاسيما الامريكي ، غير مهيأ لفتح صفحة محاربة الفساد بالشكل الحقيقي ، وجعل القانون في الحق العام والحقوق الخاصة أعلى من سواه. ويبدو إنّ هذه الصفحة مرتبطة بمرحلة الانتظارات المتتالية التي يعيشها العراق في طريق تقرير مصيره . ماعدا ذلك، مسموح الكلام أوالتصريحات أوالألعاب البهلوانية السياسية التي تجعل من مادة الفساد ونهب ثروت جيل حالي وجيل مقبل أدوات اللعب والاستعراض سواء قبل الانتخابات أو بعدها . في هذا المعنى يجب أن يفهم العراقي معنى السيادة ووحدة أراضي البلد والتمسك بالاستقرار والأمن.

إنّ التأخير أو بحسب التعبير الملطّف ،التريث في مكافحة الفاسدين واسترداد أموال جيلين من أيدي اللصوص ، هو نوع خطير من الفساد. وبرغم الصورة (السوداوية) التي عرضتها هنا ، وهي ليست من عندياتي بالضرورة، وإنّما من عند المعطيات التي يفرزها البلد اليوم ، وما يحيط به من معلومات قد لا تتاح في مجالاته الداخلية، أقول إنّ مجال الأمل أكبرمن ذلك كله ، وانّ ساعة الحقيقة حين تدق ،وهو أمر حتمي آت ،قربَ أو بعدَ ، سينفضّ المنتفعون الصغارعن السّراق الكبارفي لمح البصر، ويومئذ يقول الفاسدون ياليتنا كنّا تراباً .

رئيس التحرير – لندن