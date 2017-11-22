حزب الله يبدي مرونة للتفاهم مع الحريري بعد تريثه في تقديم الاستقالة

بيروت— الزمان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الأربعاء من القصر الرئاسي تريثه في تقديم استقالته رسمياً، بعد نحو ثلاثة أسابيع على اعلانها بشكل مفاجئ من الرياض، وذلك استجابة لطلب الرئيس ميشال عون بإفساح المجال أمام مشاورات إضافية. وقال الحريري في خطاب تلاه من القصر الرئاسي بعد خلوة عقدها مع عون «لقد عرضت اليوم استقالتي على فخامة الرئيس (عون) وقد تمنى عليّ التريث في تقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية فأبديت تجاوباً مع هذا التمني». وأمل الحريري الذي وصل الى بيروت ليل الثلاثاء أن يشكل قراره «مدخلاً جدياً لحوار مسؤول» من شأنه أن «يعالج المسائل الخلافية وانعكاساتها على علاقات لبنان مع الأشقاء العرب». وأبدى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إثر ذلك مرونة واستعداداً للتفاهم مع الحريري. وقال «بالتأكيد نحن جميعاً في لبنان ننتظر عودة رئيس الحكومة، وهو بالنسبة لنا ليس مستقيلاً» مضيفاً «عندما يأتي سنرى ونحن منفتحون على كل حوار وكل نقاش يجري في البلد».

وحضر الحريري صباح الأربعاء الى جانب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري عرضاً عسكرياً أقيم في وسط بيروت لمناسبة الذكرى الـ74 لاستقلال لبنان، قبل أن ينتقل الى القصر الرئاسي حيث عقد خلوة مع عون وبري قبل بدء الاستقبال الرسمي.

وشدد الحريري على حاجة لبنان الى «جهود استثنائية من الجميع لتحصينه في مواجهة المخاطر والتحديات، في مقدمتها وجوب الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن الحروب وعن الصراعات الخارجية والنزاعات الاقليمية وعن كل ما يسيء الى الاستقرار الداخلي والعلاقات الأخوية مع الاشقاء العرب».

وأكد الحريري الذي أعلن استقالته بشكل مفاجئ من الرياض في الرابع من الشهر الحالي، موجهاً انتقادات لاذعة الى كل من إيران وحزب الله، تطلعه الى «شراكة حقيقة من كل القوى السياسية في تقديم مصلحة لبنان العليا على أي مصالح أخرى».

وتأتي خطوة الحريري الأربعاء بعدما ربط في مقابلة تلفزيونية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، تراجعه عن الاستقالة «باحترام النأي بالنفس والابتعاد عن التدخلات التي تحدث في المنطقة».

وأثارت الاستقالة صدمة كبيرة لدى حلفائه وبيته الداخلي كما لدى خصومه، خصوصاً أنها تزامنت مع حملة اعتقالات غير مسبوقة في الرياض طاولت أكثر من مئتي شخصية سعودية بارزة.

وأثمرت وساطة فرنسية قادها الرئيس ايمانويل ماكرون انتقال الحريري السبت بعد أسبوعين من استقالته من الرياض الى باريس، ثم توقف الثلاثاء في القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن ينتقل الى لارنكا في طريقه الى بيروت.