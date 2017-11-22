القاهرة:تصريحات وزير الخارجية السوداني غير صحيحة

القاهرة – مصطفى عمارة:نفى مصدر بالخارجية المصرية فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان بالقاهرة مااعلنه ابراهيم غندور وزير خارجية السودان ان مصر كانت تحصل خلال السنوات الماضية على جزء من حصة السودان من مياه النيل وكذلك حقها فى منطقة حلايب ،واضاف المصدر ان مصر التزمت خلال السنوات الماضيه على الحصول على حصتها من مياه النيل والتى تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب طبقا لاتفاقية عام 1959 اما بالنسبه لملف حلايب فان حق مصر فى تلك المنطقه ثابت بالخرائط والوثائق ولايمكن النقاش جوله من جانبه قال السفير رضا حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق ان منطقة حلايب وشلاتين مصريه ومصر لديها الوثائق التى تثبت ذلك وان السودان اعتاد على الحديث عن هذا الملف من وقت لاخر للتغطيه على مشاكله الداخليه وعن موضوع المياه قال ان مصر دولة مصب ومن الطبيعى ان تستقبل مصر اكثر من حصتها ومقابل ذلك نحن ندفع اموال للسودان، واضاف السفير احمد القويسى مساعد وزير الخارجية الاسبق ان السودان تسلك نهجا عدائيا تجاه مصر فيما يتعلق بسد النهضة وانها اختارت تحسين علاقاتها مع اثيوبيا على حساب علاقاتها مع مصر .

فى السياق ذاته شن عدد من اعضاء البرلمان هجوما حادا على السودان واتهموا الخرطوم بالتآمر مع اثيوبيا لحصار مصر مائيا، واوضح النائب اسامه شرشر ان السودان تنسق مع اثيوبيا لحصار مصر مائيا لانها سوف تستفيد من سد النهضه لتفويتها بالكهرباء واضافت النائبه شاديه خضر ان هناك محاولات من بعض الدول وعلى راسها قطر لاثارة المشاكل بين مصر والسودان ومع تفاقم الخلافات المصريه السودانيه طالب عدد من خبراء المياه بالاستفادة من تجربة الادارة المشتركة للسدود الدولية فى ملف سد النهضة .

فيما طالب د/ اسامه سلام خبير المياه بالمركز القومى لبحوث المياه والحكومه المصريه بالتحرك بوضع الخطط الكفيلة بايجاد مصادر بديلة لمواجهة نقص المياه المتوقع بعد استكمال سد النهضه ولفت الى ان اثيوبيا نجحت فى تسويق قضيتها وكسب التعاطف الدولى فى قضية سد النهضة من خلال تركيزها على الاستفاده التى سوف تعم الدول الثلاثه من كهرباء سد النهضه ودعا الحكومة المصرية الى الاستفاده من تجربة اثيوبيا من خلال القيام بتحرك مضاد لشرح الاثار السلبية لسد النهضة من خلال خطة اعلامية مدروسة .