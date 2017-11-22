بوتين يعلن الاتفاق مع اردوغان وروحاني على عقد مؤتمر وطني سوري 

المعارضة السورية في الرياض تختار هيئة مفاوضات مرنة أزاء بقاء الأسد في الانتقالية

الرياض- بيروت- الزمان

سوتشي (روسيا)-(أ ف ب)

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء انه اتفق مع الرئيسين الايراني حسن روحاني والتركي رجب اردوغان في ختام قمة جمعتهم، على عقد «مؤتمر وطني» في روسيا يضم ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، معتبرا ان هذا المؤتمر سيشكل «حافزا» لعملية السلام في جنيف.

وقال بوتين في ختام لقائه في سوتشي مع روحاني واردوغان ان «الرئيسين الايراني والتركي دعما مبادرة عقد مؤتمر وطني سوري» في سوتشي في جنوب غرب روسيا.

واضاف ان هذا المؤتمر الذي لم يتم تحديد موعده حتى الان، سيشكل «حافزا» لتسوية النزاع في سوريا في اطار محادثات السلام التي تجري في جنيف تحت اشراف الامم المتحدة. وقال اردوغان من جهته بحسب ترجمة لكلامه الى الانكليزية، ان انقرة وطهران وموسكو يجب «ان تنسق لاعداد المؤتمر الوطني السوري» مضيفا «ان اعلاننا المشترك يشكل الخطوة الاولى التي تعكس هذا التعاون الجديد». واوضح لاحقا بحسب تصريحات اوردها التلفزيون التركي ان «استبعاد العناصر الارهابية التي تهدد الوحدة السياسية والترابية لسوريا وامننا القومي، سيبقى من اولويات تركيا» وذلك في اشارة على ما يبدو الى «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا.

واضاف «لا يجب ان يتوقع احد ان يرانا نوافق على ان نكون في المكان ذاته (…) مع منظمة ارهابية» في ما بدا وكانه تمايز عن مواقف بوتين وروحاني.

و بدأت قوى المعارضة السورية الاربعاء مفاوضات في الرياض سعيا لتشكيل هيئة مفاوضات ينبثق عنها وفد جديد إلى محادثات جنيف، في وقت يتحدث محللون ومعارضون عن ضغوط تمارس للقبول بتسوية تستثني مصير الرئيس بشار الأسد.

ويشارك نحو 140 شخصية يمثلون مكونات المعارضة الرئيسية في الاجتماع الذي بدأ بعيد الساعة 10,15 (7,15 ت غ) بمداخلة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

تهدف المفاوضات الى تشكيل وفد موحد يمثل هذه المعارضة في محادثات جنيف التي ستبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر برعاية الامم المتحدة، ويشارك في الاجتماع المبعوث الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا.

ويستمر اجتماع الرياض ثلاثة أيام. وتولت وزارة الخارجية السعودية توجيه الدعوات، على أن تختار المكونات المشاركة فيه ممثليها في الهيئة العليا للمفاوضات التي تنتخب لاحقاً منسقاً عاماً جديداً وتختار أعضاء وفدها المفاوض الى جنيف. ويأتي اللقاء في وقت تعقد تركيا وايران وروسيا قمة في منتجع سوتشي الروسي (جنوب غرب) من اجل بحث «تسوية بعيدة الامد للنزاع» الذي أوقع أكثر من330 الف قتيل والذي يشهد منعطفا مع الخسائر المتتالية لتنظيم الدولة الاسلامية.