عطسة تخطف ذهبية مهرجان المسرح في الأردن

عمان- الزمان

فازت المسرحية الكويتية (عطسة) بالجائزة الذهبية في مهرجان الأردن المسرحي الـ24 الذي اختتم فعالياته أمس الاول.

وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان أيضا عن فوز المسرحية الأردنية (شواهد ليل) بالجائزة الذهبية مناصفة مع العمل الكويتي وذهبت الجائزة البرونزية للمسرحية الجزائرية (كارت بوسطال) في حين تم حجب الجائزة الفضية.

ومسرحية (عطسة) من تأليف الكويتي محمد المسلم ومستوحاه من قصة الكاتب الروسي أنطون تشيخوف (وفاة موظف) حيث تسلط الضوء على الحاجة الفطرية المسلوبة لدى الإنسان والنظرة الطبقية في المجتمع.

والعمل هو من بطولة الفنانين عبدالعزيز النصار وسارة التمتامي ومبارك الرندي وخالد الثويني وعدنان بالعيس وفهد الخياط وناصر حبيب وآخرين.

وعرضت ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي التي بدأت أمس الثلاثاء الماضي عشرة أعمال مسرحية من دول الأردن ومصر والإمارات والعراق وفلسطين والجزائر والسودان والكويت.

وأعقبت العروض المسرحية ندوات فكرية ونقدية وورش تدريبية شارك فيها أكاديميون ومتخصصون في الفن المسرحي.