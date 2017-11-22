توصية طبية بتعليم الطفل المشي حافي القدمين

برلين – الزمان

أوصى طبيب العظام ديتريش بورنمان الآباء بتعليم الطفل المشي حافي القدمين، حيث يحافظ ذلك على صحة القدم.

وأوضح الطبيب الألماني أنه في الأماكن المغلقة، كالمنزل، ينبغي أن يتعلم الطفل المشي حافي القدمين أو مع ارتداء الجوارب المانعة للانزلاق، مع ارتداء حذاء خفيف وجيد التهوية عند تعلم المشي في الخارج. ومن المهم أن يناسب الحذاء قدم الطفل، لذا ينبغي أن تحتوي مقدمة الحذاء على مساحة فراغ بمقدار 1.5 سم. ويُفضل أن يترك الطفل حافي القدمين على الشواطئ في الصيف وكذلك في المروج.

ومن ناحية أخرى أشار بورنمان إلى أن ظهور علامات تشوه القدم على الطفل لا يرتبط فقط بالحذاء نظراً لأن مشاكل الأقدام وراثية. لذا يمكن للآباء النظر لأقدامهم عندما يريدون معرفة فرص تعرض أولادهم للخطر. ويلزم التوجه إلى طبيب العظام عند ملاحظة أي شيء غير اعتيادي على قدم الطفل، كالانحناء باتجاه الكاحل الداخلي. ومن الأفضل أن يتم ذلك حتى سن الرابعة.

وفي العادة يخضع الطفل المصاب للعلاج الطبيعي أو قد يتم اللجوء إلى فرش الأحذية الخاص في الحالات الشديدة. ويقوم اختصاصي العلاج الطبيعي بتدريب الطفل بغرض تقوية عضلات القدم.

ومن المهم مواصلة التدريب في المنزل، على سبيل المثال عن طريق الإمساك بالكرات الزجاجية بأصابع القدم أو الوقوف على قطعة قماشية ومحاولة ضمها. كما يعد المشي على العقب أو أطراف الأصابع من التمارين الجيدة لهذا الغرض. وبشكل عام، تعد الحركة أفضل العلاجات؛ لذا ينبغي السماح للطفل باللعب والحركة في الخارج قدر المستطاع.