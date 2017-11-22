إضافة تساعد على تعلم الإنجليزية أثناء مشاهدة الأفلام

لندن – الزمان : توفر إضافةمتصفح كروم فرصة فريدة لتعلم اللغة الإنجليزية أثناء مشاهدة الأفلام والمسلسلات من خلال ميزة الترجمات. تتميز الإضافة بتوفيرها لعدة معاني للكلمة وأمثلة على كيفية استخدامها هذا إلى جانب عرضها للترجمة السياقية للكلمات الظاهرة في الأفلام، وبالتالي سيظهر لك المعنى الدقيق للكلمة اعتماداً على السياق داخل الحوار. وتوفر الإضافة مجموعة من المزايا التي تساعد على اكتساب المصطلحات بصورة فعالة بما في ذلك تجميع المفردات التي قمت بتعلمها مع ترجمتها، وكذلك تجميع المصطلحات بحسب الفيلم أو المسلسل.

تدعم الإضافة حالياً الترجمة إلى 9 لغات من بينها الإسبانية والإيطالية والفرنسية على أن يتم إضافة لغات جديدة خلال التحديثات المقبلة من بينها اللغة العربية.

وتقتصر الإضافة حالياً على تعلم اللغة الإنجليزية من خلال خدمة نتفليكس لمشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت. وتتوفر مجاناً على متصفح كروم.

توفر الإضافة فترة استخدام مجانية لمدة شهر كامل وفي حال وجدت أنها مناسبة لك يُمكنك الاشتراك بها نظير مقابل مادي شهرياً.