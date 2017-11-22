نيجرفان يباشر تشكيل الوفد المفاوض وسط توقعات بإنطلاق الحوار قريباً

أربيل – فريد حسن

رجحت مصادر في اقليم كردستان وصول وفد يمثل الاقليم خلال الاسبوع المقبل الى بغداد للشروع في حوار بين الجانبين لحل المشكلات العالقة. وربطت المصادر بين زيارة رئيس حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني مع نائبه قوباد الطالباني الى السليمانية اول امس واجرائه مشاورات مع مختلف القوى السياسية. وأكدت ان البارزاني سيترأس الوفد المفاوض الى بغداد بعد ان اجرى جولة مباحثات مكوكية في السليمانية. واستبعد مراقبون ان يتوصل الطرفان الى حلول سريعة للمشكلات العالقة منذ سنوات لاسيما مع تزايد الفجوة وتصاعد الخلافات اثر اجراء الاستفتاء لكنهم استدركوا ان رغبة الجانبين بالحوار والاشارات الايجابية الاخيرة من حكومة الاقليم ستكون عوامل مساعدة على تخطي العقبات.

ويوم أمس، عقد وفدان من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير اجتماعاً في السليمانية لمناقشة آلية وسبل تحسين اوضاع المواطنين في الاقليم والعلاقات بين حكومة الاقليم والحكومة الإتحادية.واشاد الاجتماع زيارة وفد حكومة الاقليم للاطراف السياسية الكردستانية في السليمانية اول امس. كما ناقش المجتمعون سبل تحسين وتمتين العلاقات بين الاتحاد الوطني وتغيير في جانب اخر من الاجتماع.

وفي بغداد، قال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان فرض السلطة الاتحادية على المنافذ والثروات النفطية ستكون مقدمة لحوار إيجابي .واوضح سعد الحديثي في تصريح امس ان (الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية حسم الجدل الذي دار خلال المدة السابقة بشأن قانونية الاستفتاء)، موضحا ان (الاستفتاء وكل ما نجم عنه لاغٍ الآن بموجب القرار). وأضاف ان (رغبة حكومة الإقليم في اجراء الحوار تحت سقف الدستور تشكل قاعدة يجب من خلالها الالتزام بهذه القرارات وبوحدة العراق للبحث في إمكانية حل الخلافات العالقة بين بغداد واربيل).

وأشار الحديثي الى ان (الحوار يرتبط باحترام الدستور ومخرجاته واحترام قرارات المحكمة الاتحادية بالإضافة الى وجود خطوات ميدانية على الأرض متعلقة بالعمل المشترك في المجال الأمني والنفطي لفرض السلطة الاتحادية على الملفين)، مؤكدا انها (مقدمات لبناء الثقة من جديد لتعزيز حوار إيجابي يمكن ان ينجب عنه حوار سياسي). وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت حكما بعدم دستورية استفتاء الاقليم الذي جرى في 25 من أيلول الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك في بيان صحفي ان (المحكمة الاتحادية اصدرت اليوم حكما بعدم دستورية الاستفتاء الذي جــــرى يوم 25 ايلول الماضي في كردستان وبقية المناطق خارجه) . واضاف الساموك ان (ذلك يشمل ايضا الغاء الاثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء).