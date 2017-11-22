الدعوة لـ (الزمان): الفساد المالي وراء فصل عبد الرزاق

بغداد – قصي منذر

عزا القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي العلاق قرار فصل عضو المكتب السياسي للحزب صلاح عبد الرزاق الى تورطه بشبهات فساد. وقال العلاق لـ(الزمان) امس ان (الحزب اصدر قراراً بفصل عضوه عبد الرزاق مدى الحياة بحسب ما صدر في بيان الحزب)، عازيا السبب (الى تستره على شبهات فساد مالي). وكان عبد الرزاق قد قدم إستقالته من الحزب. وقال في بيان امس (انني تقدمت بالاستقالة الى الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي واستقالتي جاءت نظراً للمرحلة الحساسة التي يمر بها الحزب وكذلك لأسبابي الخاصة). وأكدت وثيقة صادرة عن الحزب وجود فساد مالي لدى عبد الرزاق مع تستره على بعض الفاسدين العاملين معه ومنهم مدير مكتبه أبن أخيه حسين الربيعي مع علمه بذلك. وأشار الحزب في وثيقة مسربة الى انه (بعد استجواب عبد الرزاق وعدم قناعة هيئة الانضباط الحزبي فقد أدانته بالتهم الموجهة أليه وقررت بجلستها المنعقدة يوم الأحد الماضي فصل عبد الرزاق فصلاً دائماً من الحزب وعدم ترشيحه من قبل الحزب لأي موقع تنفيذي او تشريعي)، لافتة الى ان (القرار صدر باتفاق جميع الاعضاء).