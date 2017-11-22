تحذيرات من عزوف المواطنين عن إيداع الأموال بعد إلزامهم بمعلومات تعجيزية

خبراء لـ (الزمان): الإجراءات التعسفية تجاه المودعين تشجّع على الفساد وتضر الإقتصاد

بغداد – شيماء عادل

اتهم خبراء اقتصاديون بعض المصارف الحكومية والاهلية باتباع سياسات تعسفية تجاه المودعين كالزامهم بتدوين معلومات وطلب مستمسكات تعجيزية يصعب تنفيذها مما يتسبب بعزوف المواطنين عن ايداع الاموال والاضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد، مؤكدين ان تلك الممارسات تمثل تدميرا للنظام المصرفي وتشجع على الفساد. واكد الخبير باسم انطوان لـ(الزمان) امس ان (هناك تعليمات صدرت من قبل البنك المركزي بشأن بعض عملاء المصارف الذين يقومون بسحب مبالغ تتجاوز 15 مليون دينار او ايداع هكذا اموال بهدف ضبط عملية تبييض الاموال او هروبها)، لافتا الى ان (تلك التعليمات جاءت من المصارف الدولية الامريكية ولكن بعض المصارف تقوم باستخدام تلك العملية بشكل تعسفي وبصورة ضارة للنظام المصرفي وبالحركة الاقتصادية بشكل عام)، مبينا ان (هذا الاسلوب هو نوع من الفساد نتيجة لاستخدام الروتين والبيرقراطية بالتعامل المصرفي وتعطيل الزبون مما يؤدي الى العزوف عن ايداع الاموال في المصارف)، ولفت انطوان الى ان (النظام المصرفي بامس الحاجة الى قبول الايداعات وتمرير المعاملات واستقطاب الثروات في ظل الازمة المالية)، داعيا الى (تقديم شكاوى ضد تلك الاجراءات وعدم السكوت عنها)، واضاف ان (اجراءات السحب والايداع والروتين القاتل والمطالبة بمعلومات تنتدرج تحت وصف المغالاة من قبل المصارف من شأنها ان تؤدي الى تعويق استدراج العملة)، وتابع انه (لا توجد اجراءات من هذا النوع، وان تعمد استخدامها هو بسبب الفساد والكسل اللذين يؤديان الى استياء المواطن من تلك العملية وبالتالي يعد ذلك تخريبا للنظام المصرفي)، وتابع انطوان ان (التعامل الالكتروني يسهل على المصارف والمواطن عمليات الايداع والسحب خلال نصف ساعة ، لكن ما زال التعامل اليدوي هو المسيطر على تلك العملية ).

بدوره ، رأى الخبير عبد الحسين المنذري ان الاجراءات التي تتبعها المصارف تهدف الى التأكد من صحة الصكوك ومنع عمليات الاختلاس. وقال المنذري لـ(الزمان) امس ان (نظام المدفوعات يدار من قبل البنك المركزي وتشترك فيه فروع المصارف كافة وطريقة الدفع تكون عن طريق الحوالات ار . تي .جي . اس حتى لا تستغل لتمويل الارهاب)، مبينا ان (المصارف التي تستلم الصكوك عند ايداعها تكون ملزمة بتحويلها الى ذلك النظام كما تحول نسخة من تلك الصكوك الى الادارة العامة للمصرف)، مشيرا الى ان (هذا النظام يحـــــــتاج الى 72 ساعة فقط اي ثلاثة ايام والهدف منه معرفة الصكوك اذا كانت مزورة او مسروقة)، وتابع ان (تلك الاجراءات تعد وسيلة للحفاظ على اموال المودعين)، لافتا الى ان (استمارة المعلومات التي يتم توزيعها بين العملاء الهدف منها معرفة المبالغ التي يتم ايداعها او سحبها)، مبينا ان (هذا النظام تم استخدامه في معظم دول العالم بعد احداث 11 ايلول في امريكا والهدف منه منع تمويل الجماعات المسلحة من قبل المودعين الجدد ومعرفة الاموال المودعة او المسحوبة). فيما عد خبير مصرفي الاستمارة التي باشر بتوزيعها البنك بين المصارف تتضمن معلومات معقدة وشائكة وتكرس عدم الثقة بالمصارف والرجوع الى اكتناز الاموال في المنازل. واكد الخبير المصرفي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ (الزمان) امس انه (في دول العالم تقوم المصارف الحكومية والاهلية بالتسهيلات من اجل تشجيع الادخار وفتح الحسابات والودائع وصناديق التوفير لمساهمة تلك المصارف في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال منح قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل)، مضيفا (لكن ما يحدث من قبل المصارف الحكومية والاهلية في العراق عكس ذلك عبر فرض بعض التعقيدات واستمرار البيروقراطية التي تعوق عملية فتح الحسابات واجراء التعاملات المالية النقدية عن طريق المصارف)، كاشفا عن ان (تقرير البنك بشأن وجود 89 بالمئة من البالغين ليست لديهم حسابات مصرفية وارجع السبب لاسباب دينية ، لكن هذا الموضوع يعكس الواقع للمواطنين ويوضح كيفية تعرضهم الى الخديعة والاحتيال بعد اعلان بعض المصارف الاهلية الافلاس) على حد تعبيره. مبينا ان (عدم استخدام التقنيات الحديثة في عملية تحصيل الصكوك المقدمة باسلوب المقاصة بين المصارف يؤدي الى تأخير استلام المبلغ وهو بدوره يعوق الاعمال التجارية والنفقات التي تعتمد على المدفوعات وعن طريق الصكوك بحسب المتعارف عليه تكون بمستوى النقد والسيولة)، داعيا الادارة المالية النقدية الى (توجيه المصارف لتسهيل عملية فتح الحسابات وانسيابية تحصيل الصكوك باستخدام الدفع الالكتروني وعدم وضع شبح غسيل الاموال والتبييض والتهريب عائقا امام تلك العمليات). وكان البنك المركزي قد الزم المصارف بتوزيع استمارة تتكون من عدد من الصفحات على المودعين في عمليات الايداع والسحب تضمنت فقرات تعجيزية وشائكة مما يصعب على المتعاملين تنفيذها .