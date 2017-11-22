علاوي يطمئن هاتفياً على صحة أمير الكويت

بغداد – صباح الخالدي

اجرى نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي امس الاربعاء اتصالاً هاتفياً مع وزير شؤون الديوان الاميري الكويتي للاطمئنان على الحالة الصحية لأمير الكويت بعد دخوله المستشفى. وقال بيان لمكتب علاوي تلقته (الزمان) امس ان نائب رئيس الجمهورية اجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير شؤون الديوان الاميري ناصر صباح الاحمد الصباح للاطمئنان على الحالة الصحية لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح . واعرب علاوي خلال الاتصال عن (خالص تمنياته للشيخ صباح الاحمد بالشفاء العاجل)، داعياً الله عز وجل ان يديم عليه نعمة الصحة والعافية وعلى دولة الكويت الشقيقة أمنها واستقرارها . ودخل أمير دولة الكويت المستشفى الأربعاء لإجراء فحوص طبية معتادة ، بحسب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية تأكيده ان (الأمير دخل المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة إثر نزلة برد تعرض لها) . وكان الامير قد استقبل اول امس الاثنين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي زار الكويت على رأس وفد رفيع لبحث تعزيز العلاقات.