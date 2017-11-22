الغارديان: عراقي يقاضي الشرطة لسوء المعاملة

مبعوث بريطاني يجدّد للعبادي دعم بلاده وحدة العراق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد مبعوث رئيسة وزراء بريطانيا ونائب مستشار الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنر خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي دعم بلاده لوحدة العراق والإلتزام بدعم عملية استقرار المناطق المحررة. وبحسب بيان حكومي فقد استقبل العبادي بمكتبه تيرنر حيث جرى (بحث تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وإعادة الاستقرار الى المناطق المحررة).وبارك تيرنر (الانتصارات المتحققة على داعش الارهابي)، مؤكداً (دعم بلاده لوحدة العراق).وأكد التزام بلاده بدعم العراق في عملية استقرار المناطق المحررة.وكان تيرنر قد التقى خلال زيارته الى بغداد بوزيري الدفاع والداخلية عرفان الحيالي وقاسم الاعرجي لبحث التعاون العسكري بين البلدين بعد استعادة المناطق العراقية من سيطرة تنظيم داعش. وأكد تيرنر خلال لقاءاته استمرار دعم بلاده لمزيد من الاستقرار والامن في المناطق المحررة، وضرورة بدء الحوار بين حكومتي بغداد واربيل لحل المشكلات العالقة.وضم الوفد المرافق لتيرنر السفير جونثان ولكس وعددا من المسؤولين البريطانيين. على صعيد آخر، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن قيام مواطن عراقي بمقاضاة الشرطة البريطانية بسبب انتهاكها لحقوقه الإنسانية في مطار لوتن. وقالت الصحفية ديان تايلور في تقرير لها إن (زياد نجم56 عاماً عراقي الأصل، عاش في أوربا لمدة تتـجاوز 30 سنة، اعتقل في مطار لوتن في بريطانيا مع ابنـه طارق 30 عاما وهما في طريقهما لقضاء إجازة لمدة أسبوع في روما على يد عناصر من الشرطة البريطانية كانوا يرتدون ثياباً مدنية).وأضافت أنه (تحت قانون مكافحة الإرهاب، صادروا هواتفهما واطلعوا على جميع المعلومات فيهما وأخذوا بصماتهما ، كما تمت إضافة أسميهما إلى قائمة الإرهابيين المشتبه فيهم، بحسب ما قالته الشرطة لهما). وأشارت كاتبة التقرير الى أن (الشرطة البريطانية لم توضح سبب اعتقالهما، إلا أنهما أخبرا بأنهما سيخضعان للتحقيق في المستقبل)، مضيفة إن (نجم الذي طالما أدان الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي يقطن في بريطانيا منذ عشر سنوات، وقد تقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية مع ابنه قبيل الحادثة).وتساءل نجم عن سبب المعاملة التي تلقاها من الشرطة بالرغم من أنه لا يفقه أي شيء عن الدين، في حين لديهم لائحة بـ 23 ألف متشدد يعيشون بحرية في البلاد؟ ، وتابع( لماذا يتم إيقافي وأنا في طريقي للاستمتاع بإجازتي في روما فيما لم يوقفوا المتشددين في لائحة الإرهابيين المشتبه بهم وهم في طريقهم للقتال في ليبيا أو سوريا أو العراق؟).

وأوضح أنه (خسر تذاكر السفر للرحلة التي كانت مقررة ذلك اليوم، كما أبلغ أنه تم رفض طلبه بالحصول على قرض لشراء منزل في بريطانيا بسبب إضافته للائحة الإرهابيين المشتبه فيهم في بريطانيا).