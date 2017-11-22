الحريري يرجئ الإستقالة أمام أنصاره في بيروت : سأكمل معكم خط الدفاع عن إستقرار لبنان

بيروت – وجدان شبارو

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من بيروت امس الأربعاء تراجعه عن قراراه السابق بالاستقالة من منصبه بعد ان قال في وقت سابق انه تريث بالاستقالة استجابة لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون.وقال الحريري، وسط حشود من مؤيديه الذين توافدوا إلى مقر إقامته (بيت الوسط) في بيروت، للاحتفال بعيد استقلال لبنان (أنا باقٍ معكم وسأكمل معكم لنكون خط الدفاع عن استقرار وعروبة لبنان).وأضاف (نحن أهل الوسط والاعتدال والاستقرار، وليس لدينا ما هو أغلى من بلدنا، وشعارنا سيكون لبنان أولا).وتوافد الآلاف إلى (بيت الوسط) للاحتفال بعيد الاستقلال وعودة الحريري إلى البلاد بعد أزمة استقالته الأخيرة في 4 تشرين الثاني الجاري التي اعلنها من الرياض .وكان الحريري قد اعلن امس تريثه في تقديم استقالته رسميا للرئيس عون، بعد ان أعلنها شفهيا من الرياض.وبعد احتفالات أقيمت بعيد الاستقلال الوطني، وترافقت مع عرض عسكري للجيش اللبناني، استقبل عون الحريري في قصر بعبدا، وبعد الاجتماع اعلن الاخير انه عرض استقالتي على عون الذي طلب منه التريث. وكان الحريري قد زار القاهرة اول امس والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اكد للحريري ضرورة توافق الاطراف اللبنانية في ما بينها واعلاء مصلحة الشعب ورفض مساعي التدخل الاجنبي في الشأن الداخلي قبل ان يعود الاخير الى بيروت في وقت لاحق. وقال الحريري في كلمة مكتوبة ألقاها من القصر الجمهوري في بعبدا (عرضت استقالتي على فخامة الرئيس الذي تمنى علي التريث في تقديمها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها فأبديت تجاوبا مع هذا التمني، أملا في أن يشكل حوارا يعالج المسائل الخلافية وانعكاساتها على علاقات لبنان مع الأشقاء العرب)، مضيفاً ان ( وطننا يحتاج في هذه المرحلة من حياتنا إلى جهود استثنائية من الجميع لتحصينه في مواجهة المخاطر، لذلك علينا الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية وعن كل ما يسيء إلى العلاقات مع الأشقاء العرب).

في غضون ذلك، رأى دبلوماسي اوربي ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوته الحريري إلى باريس زج بفرنسا في قلب صراع على النفوذ بين السعودية وإيران. وقال الدبلوماسي الذي لم يشأ نشر اسمه في سياق الحديث عن سياسات زعيم حليف لدولته (ماكرون عرض نفسه للخطر في لبنان)، مضيفاً ان ( الأمر أشبه بساعة الامتحان بالنسبة له). ويبدو أن مناورة ماكرون التي جاءت في أعقاب زيارة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسلسلة من المكالمات فاجأت وزارة الخارجية الفرنسية وسلطت الضوء على نزعته للالتفاف على مؤسسات الدولة لتأكيد وضعه في مقعد القيادة مثل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي. بدوره، قال ستيفان مالزاني المحاضر بجامعة سيانس بو في باريس (حتى الآن هو نصر رمزي للدبلوماسية الفرنسية أتاح إمكانية خفض التوترات) لكنه أضاف إنها (مقامرة خطرة) قد تثير غضب كل الأطراف.وقال مسؤول لبناني كبير مشترطا عدم نشر اسمه ان (هذه الوساطة مقدمة لدور سياسي فرنسي جديد في لبنان ومحاولة فرنسية لإيجاد موطئ قدم للانطلاق من لبنان إلى المنطقة).وأضاف (لكن الفرنسيين سيواجهون صعوبات في ظل وجود اللاعبين الكبار في المنطقة)، في اشارة الى الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية.وقال دبلوماسي فرنسي طلب عدم نشر اسمه (اضطررنا إلى طمأنة السعوديين … وموازنة الأمور)، مضيفاً ان(الأمير محمد بن سلمان انطلق بسرعة كبيرة وهذا خطر على الجميع ولذلك فهو يحتاج لبعض الود من جانبنا).وتشعر طهران الآن بالانزعاج لتحسن العلاقات الفرنسية مع السعودية وكذلك لما يبدو من علاقة طيبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقرر أن يصل إلى باريس في العاشر من كانون الأول المقبل للمرة الثانية منذ تولي ماكرون منصبه في أيار.

وقد عكست التصريحات الأخيرة تلك التوترات. ففي مؤتمر صحفي يوم الجمعة قال ماكرون إن على إيران أن توضح ما يجري في برنامجها الصاروخي الذي يبدو أنه يسير بلا ضوابط. ويوم السبت نصح علي أكبر ولايتي أحد كبار مستشاري المرشد الايراني علي خامنئي، نصح ماكرون بألا يتدخل في الشؤون الإيرانية. وقال دبلوماسي فرنسي آخر ان (الحديث مع جميع الأطراف مسعى نبيل لكن هذه السياسة في المنطقة ستتهاوى إذا لم يتوجه وزير الخارجية لو دريان وماكرون إلى طهران، إذ ان مصداقيتنا تتوقف على ذلك). وانتقد بعض الساسة المتشددين في إيران الرئيس حسن روحاني لمحاولة تقوية العلاقات مع باريس قائلين إن الأوربيين لن يعرضوا مصالحهم للخطر في مواجهة الضغط الأمريكي.ورأى مسؤول إيراني كبير إن سياسة التوازن التي يتبعها ماكرون تبث إشارات متباينة. وقال (هو يتحدث عن الحد من النشاط الصاروخي الدفاعي الإيراني وينتقد سياسة إيران الإقليمية وبعد ذلك يريد توثيق العلاقات) وأضاف ان (على فرنسا أن تعلن بوضوح إلى أي جانب تقف … نحن نود توسيع علاقاتنا لكن باريس تبث إشارات متباينة ولا يمكن الوثوق بها).