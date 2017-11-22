محترف الميناء ينفي عودته للدوري المصري

بغداد – الزمان

نفى أحمد ياسر، المحترف في صفوف ألميناء العراقي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، عن نيته في العودة للدوري المصري، خلال ايام الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكَّد ياسر في تصريحاته صحفية امس الأربعاء، أنَّه مستمر في الدوري العراقي حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يُحدد بعدها وجهته المقبلة.

وكشف عن تلقيه العديد من العروض في الايام الأخيرة من بعض أندية الدوري المصري، إلا أنَّه عاد ليؤكد رغبته في الاستمرار في تجربته الاحترافية.

كانت أنباء ترددت في بعض وسائل الإعلام، عن وجود رغبة لدى أندية بتروكيت، والإنتاج الحربي في التعاقد مع اللاعب في يناير/كانون ثان المقبل.