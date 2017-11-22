خطأ بوس المتكرر وإستفاقة كين تسقط دورتموند بدوري الأبطال

مدرّب الملكي يجني ثمار توقعه في ليلة المكاسب الكبيرة

{ مدن – وكالات: خرج زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بأفضل نتيجة من مباراة فريقه اول امس الثلاثاء أمام أبويل نيقوسيا، التي انتهت بنتيجة (6-0)، ليضمن صعوده للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوربا، بعد حلوله ثانيًا خلف توتنهام المتصدر. خاض ريال مدريد مباراة أشبه بالحصة التدريبية بعد أن تنافس لاعبوه لإحراز الأهداف، كما استعاد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة حاستهما التهديفية من جديد بإحراز كل منهما هدفين.

تشكيلة مختلفة

بدأ زيدان المباراة بتشكيلة مختلفة عن تلك التي بدأ بها مباراة ديربي مدريد، فقد أراح إيسكو وكاسيميرو، ودفع بلوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو منذ البداية، لتتحول طريقة اللعب لـ 4-4-2 بشكل صريح. توقع زيزو الطريقة التي سيبدأ بها الفريق المنافس من حيث التكتل الدفاعي والضغط على مفاتيح لعب ريال مدريد والمتمثل في لوكا مودريتش وتوني كروس، وكان الهدف من الدفع بجناحين من أجل توسيع الملعب لإيجاد مساحات جيدة للتمرير، وهو ما فشل في تحقيقه أول 20 دقيقة.

مودريتش يكسر التكتل

لم يتمكن ريال مدريد من اختراق دفاعات أبويل الذي لعب بـ 3 قلوب للدفاع بالإضافة لظهيرين أيضًا بأدوار دفاعية، وفي ظل الضغط الذي أسفر عن ارتباك في صفوف الفريق الملكي، إلا أن هدف مودريتش الأول جاء ليبدأ هذا التكتل الدفاعي في الانهيار. استفاد ريال مدريد من سرعة فاسكيز وأسينسيو على الأطراف في الهجمات المرتدة والتي جاء منها ثلاثة أهداف من الستة. واستطاع لوكا مودريش للعودة لمستواه المميز وقيادة وسط الملعب رفقة كروس، حيث لم يكتف بضبط إيقاع اللعب فقط بل دعّم العمق الهجومي أيضًا وهو ما ظهر في هدفه الرائع، بالإضافة لصناعة هدف بنزيمة الأول. عاد أخيرًا كريم بنزيمة من رحلة الغياب عن التسجيل، واستطاع أن يحرز هدفين، قبل أن يخرج في الشوط الثاني، ورغم الكيمياء الموجودة بينه وبين رونالدو، إلا أنه لا يزال يعاب عليه البقاء خارج منطقة الجزاء أكثر من اللازم.

رونالدو..رجل المباراة

استحق رونالدو جائزة رجل المباراة بعدما عاد لمستواه المعتاد وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف، كما ظهر عليه التصميم على تسجيل الأهداف خلال مباراة الليلة. قدّم أسينسيو مباراة جيدة وأكمل الـ 90 دقيقة، ورغم مشاركته بشكل فعال في العملية الهجومية للسرعة والمهارة التي يمتلكها، إلا أنه دائمًا يختار الحل الأصعب الذي يهدر على الفريق فرصًا أفضل للتسجيل.

دفاع الملكي في إجازة

لم يختبر دفاع الفريق الملكي نظراً لأن المباراة كانت من جانب واحد، ولكن تمكن فاران وناتشو من التعامل مع الكرات التي وصلت إليهما، كما ظهر كارفاخال بصورة طيبة للغاية ولم تبد عليه علامات الإرهاق. ويظل حتى الآن مارسيلو يمثل علامة استفهام على المستوى الدفاعي، حيث يرتكب الظهير البرازيلي العديد من الأخطاء في التمركز والضغط ما هدد مرمى كاسيا في مناسبتين في الشوط الأول. وفشل بوروسيا دورتموند في تحقيق أي فوز أوربي هذا الموسم بعد السقوط على أرضه أمام توتنهام (1-2) اول امس الثلاثاء بالجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري الأبطال. افتتح بيير أوباميانج، التسجيل لدورتموند في الدقيقة (31)، فيما سجل هدفي توتنهام كل من هاري كين (49)، وسون هيونح مين (76). وفشل دورتموند رسميًا، في التأهل إلى ثمن النهائي ليقترب من اللعب بالدوري الأوربي، حال خسارة أبويل نيقوسيا، أمام توتنهام بالجولة الأخيرة. دخل دورتموند، اللقاء بخطة (4-1-4-1) بالاعتماد على أندريه يارمولينكو، ورافاييل جوريرو على الأطراف، وشينجي كاجاوا، وماريو جوتزه بمركز الوسط المهاجم، مع الاعتماد على جوليان فايجل وحيدًا بمركز الوسط الدفاعي. وأصرَّ بيتر بوس، مدرب دورتموند على خطئه المتكرر هذا الموسم، وهو الاعتماد على وسط هجومي، رغم خط دفاعه السيئ وغير المتفاهم. وغاب التفاهم تمامًا بين رباعي الدفاع في دورتموند، حيث يعدون الأسوأ في المباراة بلا منازع خاصة مارك بارترا، الذي فشل في قطع الكرات، كما أنه يتحمل مسؤولية الهدف الأول مشاركة مع زاجادو جيرمي توليان، فضلاً عن مسؤوليته الكاملة في الهدف الثاني. وعلى المستوى الهجومي لعب جوريرو (الظهير الأيسر في الأساس) كجناح دون أن يقدم أي شيء يذكر، فيما لم يلعب يارمولينكو كجناح بمعنى الكلمة حيث كان أقرب للمهاجم الثاني بانضمامه للعمق. ورغم أداء يارمولينكو الجيد، وصنعه لأكثر من فرصة خلال اللقاء، إلا أن دخوله للعمق طوال اللقاء منح داني روز حرية التقدم، وصناعة عديد الفرص للسبيرز. في المقابل، اعتمد ماوريسيو بوكيتينو على خطة 5-3-2 (5-2-1-2)، تتحول إلى 3-4-1-2 في الحالة الهجومية. وسيطر الحذر والهدوء على أداء توتنهام قبل استقبال شباكه هدف بيير أوباميانج، إذ تسيد الفريق اللندني المباراة بعد ذلك. واعتمد السبيرز على تقدم الأظهرة لفتح الملعب خاصة مع غياب فاعلية هاري كين، تمامًا في الشوط الأول، حيث شكل الثنائي ديلي آلي، وسون، محور لعب السبيرز. ومع استفاقة كين في الشوط الثاني استطاع من لمسة واحدة تسجيل هدف التعادل، وإعادة توتنهام إلى اللقاء. ولا يمكننا تجاهل إيريك داير، الذي قدم مباراة رائعة خاصة في الشوط الثاني، حي كان أبرز مدافعي توتنهام في إفساد معظم محاولات دورتموند للتسجيل.