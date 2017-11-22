كارديم يفسّر أسباب وداع موناكو

{ باريس – وكالات: فسر ليوناردو كارديم المدير الفني لنادي موناكو الفرنسي أسباب خروج فريقه من الدور الأول لدوري أبطال أوربا بعد الخسارة على ملعبه أمام لايبزيج الألماني بنتيجة (1-4) مساء اول امس الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات. وقال جارديم عقب اللقاء في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب: موناكو لم يكن على المستوى هذا الموسم، ودفعنا فاتورة غالية للأخطاء التي ارتكبها الفريق. وأضاف: الخسارة 3 مرات على ملعبنا والتعادل مرتين خارجه، مؤشر يؤكد أننا لم نكن على مستوى المنافسة بدوري الأبطال. وتابع: لقد تلقى مرمانا هدفين في وقت مبكر، وعندما أصبحت النتيجة 1-3 اهتزت شباكنا بهدف رابع بعد دقيقة، وأدركت أن المهمة باتت صعبة للغاية. وأكمل: لذا بدأت التبديلات بحلول الدقيقة 60، وفقدت الأمل خاصة أن العناصر البديلة لم تقدم المستوى المأمول، وأؤكد أن الخسارة يتحملها الجميع وليس لاعبًا بمفرده. وأتم ليوناردو جارديم: إدارة النادي تعلم أننا في مرحلة بناء، وأثق أن موناكو سيعود لدوري الأبطال أقوى في الموسم المقبل، مع تراكم خبرات وتطور مستوى اللاعبين الحاليين.