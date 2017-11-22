ليفربول يدفع قائمة جديدة وإبن يدر كلمة السر

سيناريو الصدمة والدفاع المتهالك وراء تعادل الريدز

{ لندن – وكالات: دفع ليفربول، فاتورة جديدة؛ بسبب أخطاء دفاعه المتهالك، وفقد نقطتين في المتناول بعد تعادله أمام مضيفه إشبيلية (3-3) بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا. لم يكن ليفربول يتوقع هذا السيناريو، بعد أن تقدَّم بثلاثية على إشبيلية في عقر داره، وقدم أحد أفضل أشواطه، بتسجيل ثلاثية في نصف ساعة، وأهدر أكثر من فرصة لزيادة الغلة التهديفية. انتفاضة إشبيلية في الشوط الثاني، قضت على آمال ليفربول في حسم بطاقة التأهل للدور الثاني بدوري أبطال أوربا، لينتظر للجولة الأخيرة. ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة بـ9 نقاط، مقابل 8 لإشبيلية، و6 نقاط لسبارتاك موسكو. ونرصد في هذا التقرير أسباب التعادل المجنون بين الفريقين:

سيناريو الصدمة والرعب

لا شك أنَّ سيناريو الصدمة والرعب الذي قدمه ليفربول في بداية اللقاء، كان كفيلاً بحسم المباراة، بعدما سجل الريدز 3 أهداف عن طريق ثنائية فيرمينو، وساديو ماني. ودفع إشبيلية ثمن انشغاله برقابة محمد صلاح فقط، وهو ما ساهم في ترك المساحات للسنغالي ساديو ماني أحد نجوم اللقاء، وأيضًا فيليب كوتينيو مصدر الخطورة بتمريراته السحرية بخلاف فيرمينو، نجم الشباك صاحب الهدفين، والتحركات الذكية. واكتفى ليفربول بثلاثية في مرمى إشبيلية خاصة وأن الفريق الإسباني كان في حالة يرثى لها دفاعيًا، والوضع كان يبشر بأهداف أخرى لصالح الريدز. الثقة الزائدة والاطمئنان للنتيجة، وخروج كوتينيو أثر بشكل كبير على أداء ليفربول في الشوط الثاني، الذي بدأ بشكل مجنون بتسجيل هدفين بعد مرور ربع ساعة فقط من انطلاق اللقاء.

قائمة جديدة

دفع ليفربول، فاتورة جديدة بسبب أخطاء دفاع الفريق الأحمر الذي استقبل 28 هدفًا في 13 مباراة، بينما حافظ على نظافة شباكه في 7 مواجهات خلال الموسم الحالي. وما زال ليفربول يدفع ثمن أخطاء الدفاع الساذجة، خاصة في الكرات العرضية وأخطاء الرقابة الفردية التي كلفت الفريق استقبال هدفين في أول ربع ساعة من الشوط الثاني.

وسام بن يدر كلمة السر

لعب المهاجم الفرنسي وسام بن يدر، كلمة السر في انتفاضة فريقه وتسجيل هدفين ببداية الشوط الثاني، خاصة كرة الهدف الأول التي شهدت تحركًا ممتازًا من اللاعب مستغلاً هفوة دفاعية من جانب ليفربول. وأرهق بن يدر، دفاع ليفربول بشكل واضح وساهم بقوة في خلخلة الخط الخلفي بتحركاته المستمرة في عمق الدفاع وبناء الهجمات مستمر لزملاءه القادمين من الخلف.