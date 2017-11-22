نائب يقاضي محافظ كركوك جراء مقبرة جماعية

غوريلا في قبضة الشرطة مع 4 من المتاجرين بالمخدرات

بغداد – قصي منذر

أعلنت قيادة عمليات بغداد امس عن اعتقال خمسة من تجار المواد المخدرة في مناطق متفرقة من بغداد بينهم ممول رئيس للمواد المذكورة.وقالت القيادة في بيان إن (قواتنا الأمنية وخلال متابعة دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على الممول الرئيس للمواد المخدرة في منطقة النهروان جنوبي بغداد الملقب علي غوريلا وتم ضبط بحوزته 660 حبة مخدرة). وبحسب البيان فقد القي القبض ايضاً على اثنين من مروجي المواد المخدرة في احدى نقاط التفتيش ضمن منطقة شارع فلسطين وبحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة مع الادوات المستخدمة في التعاطي، بالاضافة لالقاء القبض على متهمين اثنين بتعاطي وترويج المواد المخدرة ضمن منطقة الجادرية وكان بحوزتهم كمية منها.أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن 6 سنوات بحق متهم بسرقة مفردات البطاقة التموينية.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان امس إن المحكمة نظرت قضية موظف في الشركة العامة للنقل البري متهم بسرقة حمولات مواد تموينية وأصدرت قرارها بعد ثبوت الأدلة بالسجن ست سنوات بحق المتهم عن جريمة السرقة. ولقي عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني مصرعه وأصيب نجله بهجوم مسلح في محافظة ديالى امس.

مهاجمة منزل

وقال مصدر في المحافظة إن (مسلحين مجهولين هاجموا منزل عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة قولاي في أطراف قضاء خانقين وقاموا بقتله وأصابوا نجله بجروح)، مضيفاً أن (دوافع الهجوم المسلح ما تزال غامضة). وأعلنت قيادة شرطة بغداد عن اعتقال شخص قتل شقيقه في منطقة الحسينية على يد مفارز الشرطة التابعة لمركز شرطة العدالة. من جهة اخرى، نفى النائب عن محافظة كركوك ريبوار طه أن تكون المقبرة الجماعية التي عثر عليها امس في المحافظة تعود لمدنيين مغدورين، مهددًا بمقاضاة المحافظ وكالة راكان الجبوري لاتهامه الكرد بهذا الشأن، مؤكدا أن الجثث تعود لقتلى داعش. وقال طه في بيان (نود أن نوضح بأن الحديث عن العثور على مقبرة جماعية تضم جثث لمدنيين مغدورين عار عن الصحة وغير دقيقة وفي الحقيقة فأن هذه الجثث تعود لقتلى داعش – مجهولة الهوية- وبعلم دائرتي الطب العدلي وبلدية كركوك)، مضيفًا أن (هذه الجثث دفنت باشراف لجنة الدفن التي شكلها مجلس محافظة كركوك عام 2006 المشكلة من جواد الجوابي رئيسا لها وعضوية دائرة الطب العدلي والأدلة الاجنائية ومديرية بلدية كركوك والوقف السني ومركز شرطة ازادي، وقد خصص دونمان في بنجى علي لهذا الغرض)، مؤكدا أن (كل مايخص موضوع هذه الجثث محفوظ لدى الجهات المعنية). واكد طه أنه سيرفع دعوى على الجبوري (بسبب الاكاذيب والادعاءات الباطلة التي اطلقها واتهامه للكرد في هذه القضية)، مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ(الايعاز لمحافظ كركوك للكف عن التصريحات السياسية غير المبنية على معلومات دقيقة وان يكون عمله تنفيذيا خاصة).

إعتداء إرهابي

في غضون ذلك، ادان رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم الاعتداء الذي استهدف احد اسواق الخضار في في طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين واوقع عشرات الضحايا. ولفت في بيان الى ان مثل هذه التفجيرات تكشف عن وجود بؤر اجرامية مازالت قادرة على ايذاء المواطنين. من جهتها، أدانت السفارة الامريكية في بغداد الاعتداء واعربت عن اسفها لوجود مجاميع تشارك عناصر داعش في فكرهم المنحرف ستستمر في محاولة زرع الرعب في قلوب ابناء الشعب العراقي عن طريق هجمات معزولة لا جدوى منها.