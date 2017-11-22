ذي قار تحمّل الموارد مسؤولية ضياع الخطة الزراعية

ذي قار – باسم الركابي

حمّل النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي وزارة الموارد المائية مسؤولية ضياع الخطة الزراعية في المحافظة، مستغرباً من عدم الاستجابة لحل الأزمة وعدم الاكتراث لمطالب أهالي المحافظة الذين احتج عدد من فلاحيها. وجدد الدخيلي خلال لقائه بعدد من فلاحي المحافظة المتظاهرين احتجاجاً على شح المياه الذي أوقف الحياة في مختلف المناطق وتسبب بضياع الخطة الزراعية بعد جفاف مشاريع الإرواء خلال تنفيذها في بيان تلقته (الزمان) امس الى (انقاذ المحافظة من الجفاف وإطلاق حصص مائية اضافية لسد النقص الحاصل في مشاريع المحافظة الحاصلة من المحافظات الواقعة في مقدّم النهر)، مؤكدا ان (ما روي من الخطة الزراعية الشتوية لزراعة محصولي الحنطة والشعير لم يتجاوز ألـ 20 بالمئة منها، مما أدى إلى إلحاق الضرر الكبير بالفلاحين وتسبب بالموت البطيء لهم ولثروتهم الحيوانية الأمر الذي قد يدفعهم إلى الهجرة)، داعيا إلى (التعامل مع أزمة المياه بالمحافظة بشكل جدّي من قبل كل الأطراف المعنيّة)، مشدداً على أن (القضية باتت لا تتحمل أكثر وعلى الحكومة المركزية ايجاد الحلول العاجلة لها وجعلها من أولويات عملها).وكان الدخيلي قد دعا الحكومة المركزية إلى تشكيل غرفة عمليات لحماية جنوب العراق من كارثة انسانية واقتصادية بسبب انقطاع المياه . وقال في بيان سابق إنه (بات من الواجب على رئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل الشخصي لحل أزمة انقطاع المياه عن المحافظة وامتداد الأزمة لمحافظة البصرة)، واضاف ان (المحافظة تطالب بتشكيل غرفة عمليات مركزية عاجلة تُدار في المحافظة وتضم كل الجهات المعنية لتدارك الموقف قبل حلول كارثة انسانية واقتصادية وبيئية تهدد سكان جنوب العراق).

قطع طرق

وأوضح الدخيلي أن (فلاحي المحافظة أخذ يلجأون إلى التظاهر وقطع الطرق بسبب انقطاع المياه عن معظم المناطق الزراعية وتعرضهم لخسائر مادية كبيرة، ونستغرب من عدم التزام وزارة الموارد المائية بالحصص المقرّة للمحافظة وعجزها عن معالجة الأزمة وعدم اكتراثها لما يجري لمناطق الجنوب)، وكشف الدخيلي عن (المباشرة بحفر الآبار في عدد من المناطق والاستعانة بدائرة الحفر في وزارة النفط كحلول آنية لتفادي الهجرة القصرية لسكان القرى والأرياف الذين شكّل انقطاع المياه أزمة حقيقية تهدد حياتهم وثروتهم الزراعية والحيوانية)، مشيرا الى ان (غرفة عمليات المحافظة تواصل رفع التجاوزات على الحصة المائية بالتعاون مع قيادة عمليات الرافدين ومتابعة انخفاض مناسيب المياه بشكل مستمر في الاهوار). فيما اتهم المحافظ يحيى الناصري شخصيات واحزابا سياسية نافذة تعرقل تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع التجاوزات على الانهار في المحافظات المجاروة، مؤكدا ان وزارة الموارد المائية قد استولت على حصة المحافظة المائية وتحويلها لمزارع الشلب في محافظة النجف.