كتلة هوائية باردة تسبب إنخفاضاً في الحرارة

هزة أرضية تضرب خليج عدن والحدود العراقية وسط تحرّك الصفيحة العربية نحو الإيرانية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان حدوث الهزة الارضية بخليج عدن صباح امس ادى لاستمرار النشاط الزلزالي على حدود العراق.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الهزة الارضية التي ضربت خليج عدن امس هو مؤشر لاستمرار حركة الصفيحة العربية باتجاه الصفيحة الايرانية)، واضاف ان (النشاط الزلزالي سيستمر على اطراف الصفيحة ويشمل الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للعراق)، ودعا البيان (المواطنين الى الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية). فيما اكد منبئ جوي ان العراق يشهد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة.وقال المنبئ صادق عطية في صفحته على فيسبوك أمس ان (الكتل الباردة تتعمق بعد إنحسار المنخفض الجوي واندفاع مرتفع جوي اوروبي وتتحول الرياح الى شمالية غربية بالتدريج يصحبها نشاط ملحوظ).

إنخفاض الحرارة

وأضاف ان (درجات الحرارة تنخفض اليوم الخميس وتصل الى الصفر المئوي او أقل قليلاً خلال ساعات وغدا الجمعة في شمال العراق وعلى الحدود مع ايران وتركيا)، متوقعا (هطولا خفيفا للثلوج على المنطقة الشمالية والحرارة تكون مابين 5 إلى 7 درجات في مدن الوسط، ومابين 7-9 درجات في الجنوب).فيما توقعت الهيئة تأثر اجواء العراق بامتداد مرتفع جوي من تركيا ابتداء من اليوم الخميس حيث ترافقه كتلة هوائية باردة نسبيا تسبب انخفاضا في درجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والوسطى بحدود 3-5 درجات فسيكون الطقس اليوم الخميس في المنطقة الوسطى بين غائم مع فرصة لتساقط زخات مطرية وفي الشمالية غائما ممطرا وفي الجنوبية غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط امطار في المنطقة الغربية. وتابع البيان ان (اجواء العراق تتأثر بامتداد مرتفع جوي من تركيا ابتداء من اليوم الخميس والذي ترافقه كتلة هوائية باردة نسبيا تسبب انخفاضا في درجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والوسطى بحدود 3-5 درجات فسيكون الطقس اليوم الخميس في المنطقة الوسطى بين غائم مع فرصة لتساقط زخات مطرية وفي الشمالية غائما ممطرا وفي الجنوبية غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط امطار في المنطقة الغربية).

توقع الدرجات

واضاف ان (درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن يوم السابق فالعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 10 درجة والصغرى 8 درجات وستكون حركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر وتنخفض درجات الحرارة عن اليوم السابق وفي الشمالية غائما ممطرا وتكون رعدية احيانا تنخفض الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق وفي الجنوبية يكون الطقس غائما مصحوبا بتساقط امطار). وضربت هزة ارضية بقوة 3،5 جنوب غرب قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى امس دون اضرار مادية او بشرية .وعلى الصعيد اخر تعرضت مناطق ومدن في السعودية الى سيول وفيضانات اثر هطول امطار غزيرة .وتوقعت هيئة الارصاد الجوية السعودية في بيان امس (استمرار الامطار لايام عدة على المنطقة العربية ومن بينها العراق خاصة الاقسام الشرقية).