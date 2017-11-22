إرتفاع سعر المـاء يوسع دائرة الفقر – عبد الحسن علي الغرابي

كل الحكومات في دول العالم تسعى لترفيه شعوبها وتكون ملزمة بتحقيق كل حقوق المواطن بتوفير حياة آمنة مستقرة تضمن للمواطن فضلى الخدمات في الصحة والتعليم والخدمات البلدية وتراقب مستوى المعيشة وترفع مستوى الدخل ليعيش بحرية وكرامة ويكون قادرا على العمل والأداء، وهذه أبسط الامور التي يطمح لها الانسان في كل بلد في العالم، إلا البلدان التي تتعرض للغزو حيث ينصب الغازي حكومة تخدم مصالحه وخططه ومراميه، وهذه كارثة يتعرض لها المواطن عندما يشكل الغازي سلطة لا تعرف غير النهب والسلب والتلاعب بمقدرات الشعب دون رحمة وإنصاف، فتعم الفوضى والفساد، ليكن من نصب وتسلط في واد والمواطن في واد آخر حصته الاحباط واليأس وخيبة الأمل وضحية الجوع والفقر وضنك العيش بعد أن تعرض للحروب وسنين الحصار وما خلف من مآس كان على رأسها الاحتلال الغاشم واستلام العملاء واللصوص زمام الحكم.

اليوم طرق الباب جابي اجور الماء طلب مني مبلغ 230000 الف دينار أجور الماء وكالعادة ابتسمت مرحبا واستغربت من ارتفاع سعر مياه دجلة التي تضخها الإسالة والكل يعلم انها غير صالحة للشرب، هذه اول مرة ارفض استلام ورقة جباية الاجور وارفض دفع المبلغ الذي لا يتناسب لا مع دخل العائلة ولا مع قيمة ما يستهلك من الماء، قد يكن المبلغ بسيطا وسهل الدفع بالنسبة لميسوري الحال الذين رواتبهم تتجاوز المليون دينار .. ضحكت وقلت للموظف الجابي : أتعلم يا اخي أن دار سكني كلفني ارضا وبناء مبلغ 13500 الف في زمن النظام السابق ومبلغ اجور الماء اليوم قد يكون كلفة شراء دارين سكن انذاك ــ ضحك الرجل وانصرف دون رد.

عدت الى الدار وراجعت رزمة اوراق الجباية وجدت أن ثلاث اوراق جباية متتالية للفترة السابقة كلفة كل منها 116500 الف دينار وهذا يعني أن المبلغ الأخير تضاعف دون أن نعلم سبب ارتفاع سعر الماء الذي يثقل كاهل المواطن .. راجعت الاوراق القديمة عام 2006 كانت الكلفة الماء المستهلك 1120 دينار وكل ما عدت للماضي يتناقص بشكل يتناسب مع دخل العائلة، هل ينظر المسؤولون الذين يتمتعون بحياة آمنة ومرفهة باذخة بما جرى ويجري لتضييق الخناق على المواطن أم انهم ربما يفكرون الآن بوضع سعر للهواء الذي يتنفسه الإنسان على ارض الرافدين، وكيف أخذت تتصاعد فيه نسبة الفقر التي أصبحت على أقل تقدير 30 بالمئة ولشديد الاسف أن اغلب المسؤولين الآن يستعد لخوض المعركة الانتخابية دون حياء او خجل لا من انفسهم ولا مما جرى على مواطني هذا البلد من ويلات وكوارث لم يشهدها تاريخ العراق في العصر الحديث.

عبد الحسن علي الغرابي

بغداد