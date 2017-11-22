نقابة المحامين .. تاريخ

نظام الدولة

لا يتجادل اثنان في موضوع تاريخ تأسس نقابة المحامين حيث ان اللافتة الموجودة في البناية تشير الى تاريخ تاسيس النقابة، بل ان الحقيقة الناصحة من اقدم النقابات في البلد وذات تاريخ نضالي ووطني وقومي ومنذ انظمامها الى اتحاد المحامين العرب وان عضوية النقابة في هذه الحقيقة الناصعة وكان لنقابة المحامين الدور البارز والتميز ان لم اصل الوحيد في تبني القضايا في الوطن العربي وحتى تبني القضايا الاسلامية بل حتى قضايا التحرر في العالم سواء كان في اسيا او افريقيا بل هناك عدة مؤتمرات عقدت في بغداد لاتحاد المحامين العرب ومن الجانب الوطني والمحلي فأن نقابة المحامين في العهد الملكي كان لها الصوت المدوي والقومي في كافة النشاطات الوطنية بل كانت تقود المظاهرات التي تؤدي الى اسقاط الحكومة بل ان الحكومات في العهد الملكي لا تخلو ممن يتبوأون المناصب الوزارية بل ان نقابة المحامين كان لها اليد الطولى في كتابة بيان ثورة 14 تموز 1958 كذلك كتابة الدستور المؤقت لتلك الثورة من قبل المرحوم المحامي حسين جميل وان وزارة الداخلية سابقا” في العهد الملكي لاتمنح رئاسة تحرير لصحيفة مالم يكن رئيس التحرير محاميا بل ان محاكم البلد في العهد الملكي والجمهوري الاول مملوءة بالدعاوى المقامة على المحامي رئيس التحرير واكثر تلك الدعاوي في حينها كانت التصدي لقضايا الوطن والامة والقضايا العالمية التي لا تروق في حينها لمسؤولي النظام.

وفي فترة بعد 2003 توسع عدد المنتمين لنقابة المحامين الامر الذي حدا بالنقابة الى عمل دورات للمحامين الجدد بغية رفع مستوى المحامين الجدد من الناحية المهنية بالرغم من تحفظاتنا المهنية على هذه الدورات التي يشترط اجتيازها كي يتمكن المحامي من الانتقال في الصلاحيات من (أ) الى (ب) الى (جـ) وفي الفترة الاخيرة قامت نقابة المحامين وعلى راسها النقيبة ( احلام الامي ) بعقد ندوه نقاشية قانونية فيما يخص مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية وهذا التعديل الذي لاقا احتجاجات من مختلف اوساط المجتمع لانه يكرس رأي الطائفة بدلا” من راي القضاء في حل المنازعات العائلية بين الزوجين والابناء وان قيام النقابة بهذه الندوة النقاشية القانونية باستضافة عدد من نائبات البرلمان شكل حضورا” للنقابة وجعل نقابة المحامين نقابة تنطلق باسم جموع الشعب بل تحولت الى نقابة جماهيرية تهتم بمصالح الناس بل ان النقابة في هذا العمل خرجت من حالة النقابية لتصل الى المشرع والى رجال الدين والى المجتمع المدني وتجمعهم في نقاش قانوني وموضوعي متجرد عن النقابية الى الجماهيرية ان مشكلة زواج القاصرات ليست المشكلة الوحيدة في مشروع قانون الاحوال بل هناك حالات الحضانة والطلاق والتفريق فأن زواج القاصرات لايقتصر على المجتمع الاسلامي بل المتتبع الكثير من دول العالم في افريقيا هناك زواج القاصرات كذلك في الهند فيه مثل هذه العادات الاجتماعية الخارجة عن النطاق القانوني لنظام الدولة بل هذا المشروع فيما يخص حالات الحضانة الذي يبين ان حضانة الولد لمدة سنتين والطفلة سبع سنوات والمعروف طبيا” واجتماعيا” ان الطفل بحضانة امه ينال رعاية اكثر من زوجة الاب مهما كانت وتملك درجة عالية من الحنان حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة رقم (90) الذي اجاز زواج القاصر لمن بلغت الخامسة عشر من العمر ويشترط هذا القرار ان تاكده ضرورة قصوى مؤيده بتقرير طبي عن قابلية القاصر البدنية وبعد ذلك اذن القاضي بهذا الزواج أننا بحكم عملنا نرى ان قانون الاحوال الشخصية الذي وحد المجتمع العراقي في المحاكم الشرعية هو افضل قانون من حيث حقوق المرأة ولايتعارض في اي نص منه مع احكام الشريعة لان الله سبحانه وتعالى بخصوص تعدد الزوجات قال (( فأن خفتم ان لا تعدلوا فواحدة)) اي ان هذه الاية تضع ضوابط للزواج بأكثر من واحده وخير من يضع هذه الضوابط هو القضاء من حيث القدرة المالية والصحية وضرورة بالزواج باكثر من واحدة وبعد ذلك يكون القرار للقاضي المختص وفي جمهورية مصر العربية يشترط شرطا” ثالثا ان لايكون فرقا بين الزوجين في العمر يزيد عن ثلاثين عاما” .

صلاح الحسن – بغداد