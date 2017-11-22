نائب ينتقد التعليم العالي لعدم تطبيق قرار تمليك الدور لشاغليها

جامعة البصرة: إخراج أسرة من مسكنها وفق قرار قضائي

البصرة – الزمان

انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعدم تطبيق قرارات الحكومات السابقة بشأن تمليك الدور السكنية لشاغليها، فيما اكدت جامعة البصرة ان قرارا قضائيا صدر بأخراج الموظفة سناء عبد اللطيف من مسكنها في الجامعة.

وقال عبد الصمد في تصريح امس انه (بغض النظر عن وجود قرار قضائي بإخلاء الدار وموقف ادارة الجامعة إلا انه من حق كل مواطن السكن في بلده كحق من حقوق الانسان)، منتقدا (الوزارة لعدم تطبيقها التوجيهات الصادرة من الحكومة السابقة للوزارات بتمليك الدور السكنية لشاغليها وبناء وحدات سكنية جديدة).

لافتا إلى أن (هـــــــذا التوجيه تم اعتماده من قـــــبـــــل وزارة النفط والنقل بتمليك الوحدات السكنية لشاغليها).

أمر قضائي

بدوره، أوضح رئيس الجامعة ثامر حمدان ان عملية اخراج عبد اللطيف من الدار الذي كانت تسكنه جاءت بأمر قضائي. وقال حمدان في تصريح امس ان (قرار اخراج عبد اللطيف جرى وفق قرار قضائي على خلفية تجاوزها على الدار بعد عام 2003 والعائد الى احد الأطباء ضمن سكنة الجامعة).

مؤكدا ان (إخراجها ليست له علاقة باشتراكها بالتظاهرات التي خرجت سابقاً ضد رئاسة الجامعة)، مشيرا الى ان (قضية مسكنها وإشغالها للدار طرحت على الوزير السابق حسين الشهرستاني الا انه رفض بقاءها في الدار).

وتابع ان (الجامعة على استعداد لاستقبال أي لجنة حكومية للإطلاع على تفاصيل الموضوع وأولوياته).

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مقطع فيديو يظهر عبد اللطيف وهي تجهش بالبكاء وتنتقد رئاسة الجامعة لإخراجها من الدار ورمي محتوياته بالخارج.

قطع مخصصات

من جهة اخرى قطع المئات من موظفي دوائر البلدية الطريق المؤدي الى مبنى ديوان المحافظة احتجاجا على قطع مخصصاتهم المتمثلة ببدل العدوى والساعات الإضافية منذ 6 أشهر، مطالبين باستئناف العمل بنظام الحوافز الذي أوقـــــــــف منذ عام 2003. وقال عدد من المتظاهرين في تصريح امس إن (المتظاهرين طالبوا بتحسين رواتبهم وتثبيت العاملين بنظام الأجور اليومية إضافة إلى تخصيص قطع أراض سكنية مجانية لهم)، مؤكدين (استمرارهم بالاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم).

من جانبه قال معاون المحافظ عرب الجزائري ان (الحكومة المحلية للمحافظة خاطبت في وقت سابق وزارة البلديات فيما يخص ذلك الاطار وكانت الردود بأن يبقى الحال كما هو عليه).مشيرا الى (توجه وفد برئاسة المحافظ اسعد العيداني الى الــــــــوزارة للسعي من اجل تحقيق مطالب المعتصمين).

وفي محافظة ذي قار تظاهر العشرات من المواطنين امام المحافظة لرفض مشروع الاستثمار في تأهيل وتوزيع الكهرباء . وقال عدد من الناشطين المدنيين في تصريح امس إن (هذا المشروع عقوبة جماعية وحصار جائر لابناء المحافظة).

على حد قولهم . لافتين الى ان (مبالغ التوزيع اثقلت كاهل ابناء المحافظة من العوائل الفقيرة وابناء الشهداء)، داعين رئيس الوزراء حيدر العبادي الى (منع استمرار هذا المشــــــروع وعدم المضي به مستقبلاً في ظل عجز المواطنين عن دفع المبالغ).