الكهرباء تنفذ أعمال صيانة الشبكة وإزالة التجاوزات

الإعمار يعيد الخدمات إلى أحياء قضاء تلعفر

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، آن نافع اوسي، عن انجاز اعمال الوزارة في إعادة الخدمات لعدد من الأحياء السكنية وبنسبة مائة بالمئة في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.

وقالت اوسي في بيان للوزارة امس ان (الملاكات الفنية والخدمية في مديرية البلديات العامة التابعة للوزارة وبجهود متواصلة انجزت اعمالها في إعادة الخدمات لعدد من الاحياء السكنية في القضاء ).

سواتر ترابية

واضافت إن (الاعمال الخدمية شملت فتح وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية للإحياء من الأنقاض والسواترالترابية ورفع الصبات الكونكريتة ومخلفات السيارات المحروقة بالاضافة إلى ردم الحفر التي سببتها عصابات الارهابية من خلال تفجير السيارات المفخخة فضلاً عن رفع أنقاض البيوت المهدمة التي أغلقت الشوارع وبمشاركة عدد من الآليات التخصصية).

وأوضحت اوسي ان (عدد أطوال الشوارع التي تم تنظيفها في هذه الإحياء بلغ 17 ألفاً و500 متر، والأتربة والأنقاض التي تم رفعها ستة الاف و500 متر مكعب).مشيرة الى ان (الاحياء السكنية التي شملت بالاعمال في القضاء هي حي الخضراء الوحده حي الجزيرة حي سعد .

كما تم دفن وردم الحفر التي سببتها العصابات الإرهابية في الجسر الرابط بين حي الوحدة وحي الربيع بـــــــــكمية كبيرة من الاتربة بلغت ما يقارب 450 متراً مكعباً).وتابعت أن (هذا الجسر يعد من الجسور الحيوية والذي يربط أكثر من حي ويقع على وادي تلعفر ما يسهم في سهولة حركة سير المركبات والمواطنين بين هذه الإحياء).وأكدت أن (اعمال الحملات الخدمية واعادة الاعمار والتطوير مستمرة في جميع الأحياء السكنية لحين أعادة الحياة والخدمات إلى القضاء بشكل كامل وتأهيل ما تم تدميرة خلال العمليات الارهابية والعسكرية واعادة العوائل إلى مناطق سكناهم).

على صعيد اخر اكدت وزارة الكهرباء استمرار ملاكاتها الهندسية والفنية في المديريات التابعة لها باعمال صيانة الشبكة ورفع التجاوزات.

اعمال صيانة

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر نفذت اعمالها بصيانة الشبكة ورفع التجاوزات لايصال التيار بأنسيابية عالية وتقليل نسب الضائعات).

واضاف ان (الاعمال تضمنت إضافة 4 محولات سعة 400 .كي. في .الى جانب تغيير سعة ثلاث محولات من 250 الى 400 .كي. في. والهدف من هذه الأعمال فك الاختناقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين).

وتابع البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب تواصل اعمالها لتاهيل وصيانة الخطوط والمحطات التابعة لها والتي تضمنت صيانة خط السماوة القديمة – ساوه رقم 2 – 132 .كي. في. وخط خور الزبير – رميلة غازية 400 .كي .في .

الى جانب صيانة خطي خور الزبير – 1اي رقم 2 من خلال استبدال العوازل المتضررة واجراء الغسل الفني للخطوط اضافة الى نصب مقاطع 33. كي. في .في محطة الطوبة التحويلية وصيانة المحولة الرئيسية رقم 2 في محطة شمال البصرة التحويلية والمحولة الرئيسية رقم 4 في محطة باب الزبير الجديدة ومعالجة التجمر على قاطع الدورة لخط نجيبية – شمال البصرة في محطة النجيبية التحويلية).

دورات ادارية

من جانب اخر نظم مركز تدريب كهرباء بغداد التابع لدائرة التدريب والتطوير عددا من الدورات الادارية والفنية لمنتسبي مديريات الانتاج والنقل والتوزيع والمشاريع التابعة للوزارة والتي ركزت على محورين رئيسيين الأول تضمن الدورات الإدارية والتي تشمل الانماط القيادية والتحقيق الاداري وتعريفية حاسبات والهيكل التنظيمي وإدارة المنظمة وقوانينها والاسعافات الأولية ومهارات التخاطب باللغة الانكليزية.