التخطيط يعلن إنخفاض تضخم تشرين الأول بنسبة 0,6 بالمئة

محافظ بغداد: 4 آلاف درجة وظيفية شاغرة تنتظر قرار المالية

بغداد – شيماء عادل

كشف محافظ بغداد عطوان العطواني عن ايقاف وزارة المالية التعيينات على ملاك المحافظة مما خلق مشكلة كبيرة لكون المحافظة وفي هذه المدة التي اقترنت بفك الارتباط بحاجة ماسة الى توظيف ملاك جديد.

وقال العطواني في بيان امس انه (توجد اربعة الاف درجة وظيفية شاغرة على ملاك التربية ولكن عدم وجود تخصيصات مالية دفع الوزارة الى ايقاف التعيين).

وأضاف ان (المحافظة وفي هذه المدة التي زامنت فك ارتباط مديريات التربية الست ومديريات صحة بغداد وكذلك مديريات الشباب والرياضة والحاقها بالمحافظة سببت إرباكاً وذلك بسبب الحاجة الماسة للملاكات المتخصصة ولاسيما الملاكات التربوية والصحية).

فك الارتباط

واوضح العطواني ان (المحافظة هي المسؤولة بعد فك الارتباط عن تعيين الملاكات ضمن المديريات التي تم إلحاقها بالمحافظة وان المالية عممت كتاباً مفاده منع التعيين عن طريق الحذف والاستحداث والمتضمن إشغال الدرجات المتحققة من احالة الموظفين الى التقاعد او اشغال درجات المتوفين وكذلك المستقيلين جميع هذه الدرجات اوقفت المالية الاستفادة منها لتعيين ملاكات جديدة على ملاك المحافظة رغم ان هذا النظام معمول به في السنوات السابقة ومن حق المؤسسة ان تعين بدل هؤلاء).

وأشار الى (وجود قرابة 2800 موظف عقد تم تسريحهم عن العمل لذات الاسباب الخاصة بالمالية ونفس حجة عدم وجود التخصيص ورغم مخاطباتنا ولقاءاتنا المتكررة بالمسؤولين في الوزارة من اجل ارجاع موظفي العقود للاستفادة من اختصاصاتهم ولدعم عمل المحافظة الا اننا جوبهنا بعدم وجود تخصيصات مالية).

على صعيد اخر اعلنت وزارة التخطيط انخفاض معدل التضخم لشهر تشرين الاول الماضي بنسبة 0.6 بالمئة فيما ارتفع التضخم السنوي بنسبة 0.1 بالمئة, مشيرة الى ان المسح لم يشمل محافظتي الانبار ونينوى بسبب الوضع الامني فيهما.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أنجز تقرير التضخم لشهر تشرين الاول الماضي 2017 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختــــــــارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة).

واضاف أن (هذه المعدلات تحتسب من الســـــــلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والــــــــنقل والاتصالات والصحة والتعــــــــليم وغيرها مما يقتنيه المســـــــتهلك).

واوضح الهنداوي ان (مؤشرات التضخم لشهر تشرين الاول الماضي شهدت انخفاضا بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه).

انخفاض اسعار

مشيرا الى ان (الانخفاض جاء نتيجة انخفاض اسعار قسم من المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.1 بالمئة وانخفاض اسعار اقسام الملابس والاحذية بنسبة0.2 بالمئة وانخفاض قسم السكن بنسبة 1.8بالمئة اضافة الى انخفاض اسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.7 بالمئة فضلا عن انخفاض قســـــــم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.5 بالمئة) .

واوضح الهنداوي ان (التضخم السنوي لشهر تشرين الاول الماضي الى 0.1 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2016) .

مبينا ان (التضخم الاساس انخفض بمعدل 0.7 بالمئة خلال شهر تشرين الاول مقارنة بالشهر الذي سبقه بينما ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2016).

واوضـــــــح الهنداوي ان (المسح الذي اجراه خلال شهـــــــر تشرين الاول لـــــــم يشمل محــــــــافظتي الانــــــــبار ونينوى بســــــبب الوضع الامني لهــــاتين المحافظتين) .

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء خلال كانون الثاني 2012 أنه باشر باستخدام المكننة في جمع الأسعار المختلفة وبأوقات زمنية محددة بدلاً من الاستمارة الورقية المعمول بها سابقاً).

مؤكداً أن (ذلك ســـــــيسهم في سرعة جمع الأسعار. ودقتها، وتصحيح احتسابها في حال وجود أخطاء).