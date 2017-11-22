نبض القلم

مسؤولية الكلمة ودور الكاتب – طالب سعدون

القلم يتحمل مسؤولية تناسب مكانته الكبيرة في الدين والحياة ..

ولك ان تتصور قيمته أن هناك سورة في القرأن بإسمه ، وورد أسمه فيه أربع مرات ، وان الله العلي القدير أقسم به لعظمته ، ودوره الكبير في تنمية العقول بالعلم والمعرفة ، وخدمة الانسان ، وتوضيح الحقيقة ، وكشف الزيف والتضليل ، والباطل وفضحه لكي ينتهي ..

وهذا الدور يجعل للقلم رهبة وخشية ، لأنه يعبرعن رأي عام ضاغط باتجاه هدف كبــير قد يعاني منه الانســــان ، وتطور حياته نحو الافضل …..

وفي هذا المعنى يقول نابليون بونابرت ( إنني أرهب صرير الاقلام أكثر من دوي المدافع )… وهو توصيف دقيق لخص به القائد الفرنسي دور الكاتب في المجتمع ، وحدد نصيب الكلمة في المسؤولية ..

ولكن القلم على درجات .. منه ما يخترق بقوة نابله الجدران ، ويحلق في الفضاء ، متجاوزا الحدود الجغرافية ، ومنه ما لا يتعدى حيز (نابله) الضيق على الورقة ..

وقوة هذا الصرير تؤشر درجة الكاتب ، فمن كان له صدى في الشارع ، وقدرة فائقة على تشكيل رأي عام ، يتفاعل مع ما يخطه ، ويسعى الى تحقيقه ، يكون قد حاز على أعلى الدرجات ..

إن قلما بهذه الاهمية والدلالة يحتاج الى أصابع قوية لا ترتجف ، ودقة عالية في التسديد باتجاه الهدف ، وعقل راجح ، وقلب نابه تتسلم الاصابع منهما الأوامر بالتصويب ليكون بمستوى ما يمثله من قيمة معنوية ، ونجومية ، وما ينهض به من دور باداء رسالة سامية تساهم في نهوض المجتمع ، والالتزام بقضايا الوطن ، والدفاع عن الحقوق الاساسية للمواطن ..

وقلم بهذا الدور جعل المفكرين والمنظرين يحملونه نصيبه من المسؤولية في ما يحصل في البلاد …

فعندما يكون هناك حديث عن فساد مثلا في بلد ما ، أو تراجع ، أو تدهور خطير ، أو سلب لحق مواطن في قضية ما تجعله يعاني منها ، أو تفشل الدولة ، بما فيها سلطتها الرقابية في أداء ما عليها ، تتوجه الانظار الى الكاتب .. ويتساءل الناس لماذا هو (غائب) ، ولم يكن له حضور فاعل في الرأي العام ، أو لم يقم بمهمته كما يجب ، أو أنه تناول جانبا لم يكن مؤثرا في حياة المواطن ، أو جعل الكتابة وسيلة للتسلية ، أو الشهرة ، أو التقرب ، أو الفئوية ، أو الكسب المادي ، إسوة بمهن ، وحرف وأعــمال أخرى ، همها التربح والمادة ، فيكون بذلك إنحرف عن هدفه ، وعندها لم يعد من يمســــكه جديرا بهذا العنوان …

وفي هذا المعنى يقول الكاتب فولتير وهو من فلاسفة عصر التنوير الاوربي (اينما وجد الظلم فالكتاب هم المسؤولون عنه ..).. ولم يقل الحاكم ، ، وإن كان هو المسؤول الاول عنه بحكم تسلسله في هرم المسؤولية ، أو أي مفصل من مفاصل السلطة ، ولا حتى البرلمان بحكم واجبه الرقابي المنصوص عليه في الدساتير..

والكاتب في نظره يتحمل مسؤولية ، لانه لم يفضح الظلم ، ويمارس دوره التنويري في تسليط الضوء عليه ، وعندها لم يكن جديرا بحمل اسم كاتب ، وبهذه الحالة يأخذ أسمه من وضعه الذي لا يناسب الكلمة ، أومسؤوليتها وهدفها الحقيقي النبيل …

والقلم يقوم بدور الرقيب الشعبي ، ويكون مرآة عاكسة بوضوح للواقع ، وربما يصل مداه الى زوايا يصعب ان تصلها السلطات ، أو تغفل عنها لسبب ما ، ويفترض أن يكون معبرا عن الرأي العام فيما يكتب ، وتنــــحصر مهمته في تبصير أولي الامر والجماهير معا بالخــطأ ، أو الاخفاق ، وموضع الصواب ، وكشف المستور ، ومعرفة المجهول ، وعرض الحقيقة باعتـــــبارها ضالته ، بغية المعالجة والمحاسبة ، وتقديم الحلول التي يراها صحيحة ، وما هو واجب الحاكم والمحكوم حيالها ، دون أن يتصورأنه أكبر منهما ، بل هو عينهما في الميدان ..

ومثل هذا القلم لا يبالي بما قد يواجهه من صعوبات في تحقيق هذه المهمة ، خاصة عندما تكون الحقيقة التي يصل اليها مرة في مذاق من يرتاح لسماع الاطراء والمديح من أصحاب الشأن ، ويغضب ويرفض سماع النقد والتصويب ، لكنها بالتأكيد حلوة في مذاق الجمهور ، ومناسبة لحاجته المشروعة … وهو المطلوب …

فما أنبلها من مهمة ..

وما أعظمه من دور يتردد صداه في الأفاق ، وينحت اسمه في الذاكرة الانسانية وصفحات التاريخ ..

فما من كاتب إلا سيفنى

ويبقى الدهر ما كتبت يداه

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كلام مفيد :

لنبدأ الحياة كل يوم من جديد كما لو أنها بدأت الأن ..( غوته ) ..