مسؤولية الكلمة ودور الكاتب – طالب سعدون

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نبض القلم

مسؤولية الكلمة ودور الكاتب – طالب سعدون

 

القلم يتحمل مسؤولية تناسب مكانته الكبيرة في الدين والحياة  ..

ولك ان تتصور قيمته أن هناك سورة في القرأن بإسمه ، وورد أسمه فيه  أربع مرات ، وان  الله العلي القدير  أقسم به لعظمته ، ودوره  الكبير في تنمية العقول بالعلم والمعرفة ، وخدمة الانسان ، وتوضيح الحقيقة ، وكشف الزيف والتضليل ، والباطل وفضحه لكي ينتهي  ..

وهذا الدور يجعل للقلم رهبة وخشية ، لأنه يعبرعن رأي عام ضاغط باتجاه هدف كبــير قد يعاني منه الانســــان ، وتطور حياته نحو الافضل …..

وفي هذا المعنى يقول نابليون بونابرت ( إنني أرهب صرير الاقلام أكثر من دوي المدافع )… وهو توصيف دقيق لخص به القائد الفرنسي  دور الكاتب في المجتمع  ، وحدد نصيب الكلمة  في المسؤولية ..

ولكن القلم  على درجات .. منه ما يخترق  بقوة نابله  الجدران ، ويحلق في الفضاء ، متجاوزا  الحدود  الجغرافية ، ومنه ما لا يتعدى حيز  (نابله) الضيق على الورقة ..

وقوة هذا الصرير تؤشر درجة الكاتب ، فمن كان له صدى في  الشارع ، وقدرة فائقة على تشكيل رأي عام ، يتفاعل مع ما يخطه ، ويسعى الى تحقيقه ، يكون قد حاز على أعلى الدرجات ..

إن  قلما بهذه الاهمية والدلالة  يحتاج الى أصابع قوية لا ترتجف ، ودقة  عالية في التسديد باتجاه الهدف ، وعقل راجح ، وقلب نابه تتسلم الاصابع  منهما الأوامر بالتصويب ليكون بمستوى ما يمثله من قيمة معنوية ، ونجومية ، وما ينهض به من دور باداء رسالة سامية تساهم في نهوض المجتمع ، والالتزام بقضايا الوطن ، والدفاع عن الحقوق الاساسية  للمواطن ..

وقلم بهذا  الدور جعل المفكرين والمنظرين يحملونه نصيبه من المسؤولية في ما يحصل في البلاد …

فعندما يكون هناك  حديث عن فساد مثلا  في بلد ما ، أو تراجع ، أو تدهور خطير ، أو سلب لحق مواطن في قضية ما تجعله يعاني منها ، أو تفشل الدولة ، بما فيها سلطتها الرقابية  في أداء ما عليها ،  تتوجه الانظار الى الكاتب .. ويتساءل الناس  لماذا هو (غائب) ، ولم يكن له حضور فاعل في الرأي العام ، أو لم يقم بمهمته  كما يجب ، أو أنه تناول جانبا لم يكن مؤثرا في حياة المواطن ، أو جعل الكتابة وسيلة  للتسلية ، أو الشهرة ، أو التقرب ، أو الفئوية ، أو الكسب  المادي ، إسوة  بمهن ، وحرف وأعــمال أخرى ، همها التربح والمادة ، فيكون بذلك إنحرف عن هدفه ، وعندها لم يعد من يمســــكه جديرا بهذا العنوان …

وفي هذا المعنى يقول الكاتب  فولتير وهو من  فلاسفة عصر التنوير الاوربي  (اينما وجد الظلم فالكتاب هم المسؤولون عنه ..).. ولم يقل الحاكم ، ، وإن كان  هو المسؤول الاول عنه  بحكم تسلسله في هرم  المسؤولية ، أو أي مفصل من مفاصل السلطة ،  ولا حتى البرلمان بحكم واجبه  الرقابي  المنصوص عليه في الدساتير..

والكاتب في نظره  يتحمل مسؤولية ، لانه لم يفضح الظلم ، ويمارس دوره التنويري في تسليط الضوء عليه  ، وعندها لم يكن جديرا بحمل اسم كاتب ، وبهذه الحالة يأخذ أسمه من وضعه الذي لا يناسب الكلمة ، أومسؤوليتها وهدفها الحقيقي  النبيل …

والقلم يقوم بدور الرقيب  الشعبي ،  ويكون مرآة عاكسة  بوضوح  للواقع ، وربما يصل  مداه الى زوايا يصعب ان تصلها السلطات ، أو تغفل عنها لسبب ما ، ويفترض أن يكون معبرا عن  الرأي العام فيما يكتب ، وتنــــحصر مهمته في تبصير أولي الامر والجماهير معا بالخــطأ ، أو الاخفاق ، وموضع الصواب ، وكشف المستور ، ومعرفة المجهول ، وعرض الحقيقة باعتـــــبارها ضالته ، بغية المعالجة والمحاسبة ، وتقديم الحلول التي يراها صحيحة ، وما هو واجب الحاكم والمحكوم حيالها ، دون أن يتصورأنه أكبر منهما ، بل هو عينهما في الميدان ..

ومثل هذا القلم لا يبالي بما قد يواجهه من صعوبات في تحقيق هذه  المهمة ، خاصة عندما تكون  الحقيقة  التي يصل اليها مرة  في مذاق من يرتاح لسماع الاطراء والمديح  من أصحاب الشأن ، ويغضب ويرفض سماع النقد والتصويب ، لكنها بالتأكيد حلوة في مذاق الجمهور ، ومناسبة لحاجته المشروعة … وهو المطلوب …

فما أنبلها من مهمة ..

وما أعظمه من دور يتردد  صداه في الأفاق ، وينحت اسمه  في الذاكرة  الانسانية وصفحات التاريخ ..

فما من كاتب إلا سيفنى

ويبقى الدهر ما كتبت يداه

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كلام مفيد :

لنبدأ الحياة كل يوم من جديد كما لو أنها بدأت الأن ..( غوته ) ..

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