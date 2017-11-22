نحو ثقافة وطنية – همام كصاي

للعوّز والفاقة دور سلبي مؤثر على واقع الثقافة العربية والعراقية منها على وجه الخصوص، لدرجة أصبحت ثقافتنا المحلية والقومية في ذيل قائمة الدول حتى النامية منها!! دون بلوغ مرمى الدول المتقدمة أو التي في طور النهوض، فالنكوص والانحدار أساء للبيئات المحلية العربية كان للعراق نصيب وافر ناتج عن أزمات متعددة سياسية منها واقتصادية واجتماعية الأمر الذي جعل الثقافات المحلية في حلٍ من أمرها غير قادرة على استنهاض حال الأمة وتحويل المجتمع إلى بيئات منعزلة عن النهوض الحضاري ومقبلة على مواسم من الضياع للمستقبل والتشرد والتسول والاستلاب حتى جعل موضوع المواطنة والوطن والولاء والانتماء أخر ما يفكر فيها المواطن العربي ما دامت قضيتهُ قضية خبز لا أكثر!!

علاوة على طمس الهوية العربية الأم وصعود منطق الهوّيات الأفقية المتناحرة (القبائلية، المذهبية، المللّية، الطائفية) لتشتيت همم الأمة واستنزاف رأسمالها الحضاري خصوصاً بعد تهميش دور المثقف من المشاركة في بناء المجتمع والعملية السياسية، إذ لا ينبغي هنا أن يكون المثقف خارج سور السلطة السياسية وهذا الخطأ وقعت فيه الكثير من حكومات البلدان العربية.

كما ساعد العوّز والفاقة إلى مغادرة فئة المثقفين الى ترك البلد والهجرة مع عوامل الجذب الخارجي لتلك الكفاءات والتي ترتب عن هذه الهجرات تعرضها للتغريب وانحرافها أو على الأقل خروجها عن بيئة الثقافة العربية الأصيلة لدرجة ينسلخ المثقف المغترب من كل ذلك الإرث الحضاري والعادات والتقاليد الأصيلة, وقد خلقت الظروف الداخلية والخارجية مجتمع بلا ثقافة، عندهُ الجهل مُقدس والخرافة تابو، ناهيك عن حالة المجتمع وعقليتهُ التخاصمية والانفعالية دون وعي حاذق عززت موقف الصورة السلبية للثقافة المحلية داخل وخارج الوطن، حتى أصبح المواطن مغترباً ويفخر بتغريبه وولائه للخارج ما دام الوطن لا يُقدم مغريات المواطنة والولاء الحقيقي. لا ننسى دور الحروب الدامية والمطاحن الأهلية والصراعات الداخلية التي نمت عن جهلٍ مقدس وغلاظة في استعمال لغة التعامل حتى أصبح حال الثقافة يُرثى لها وموقف لا تُحسد عليه، ثقافة تسلح وتكفير، فالحروب لا تجلب غير العناء والمشقة، ومخلفاتها أخطر دماراً من الحروب نفسها!!

بالتالي فقد مثّل تدمير الثقافة وقيمها انهياراً لمنظومة أمة كاملة وهدم لكل صروح عمرانها ونهضتها المؤملة، والأمر سينسحب على النظام السياسي ذاته فلم يعد قائماً على ثقافة وطنية محلية ذات اعتبار بقدر ما أصبح عائماً بلا مواطنة حقيقية، الولاء لما دون الوطن والوطنية، وهنا تفرض الثقافة الحقيقية نفسها حتى على قضية استقرار النظام السياسي نفسه، فالجهل المقدس والولاءات العشائرية والمذهبية لم تترك فرصة للدولة أن تستقيم على وضعها الطبيعي، الأمر الذي أدخلنا في نفق أزمات يستحيل الخروج منه بدون وعي ثقافي ديني وسياسي وحريات منضبطة للحد من فوضاها وهذا رهن طبقة المثقفين لكن كيف يمكن ذلك والمثقف يفكر بالمهجر والاغتراب ولا يعير بالاً لنهضة البلاد وتنميها وانقاذها من مأزقها، فيما يبقى السؤال رهن إجابات الواقع العملي وبعيداً عن العاطفة والشعور النرجسي، فالوطن نفسه مطالب بتقديم المغريات لمثقفيه، لإتاحة الفرصة لدورهم في المجتمع،ومقابلة عوامل الجذب الخارجي وهو أمرٍ ليس بهين أبداً، لكننا بحاجة له من أجل جيل وطني واعي ومثقف خالٍ من شوائب العنف والتكفير التي أساءت لسمعة الوطن.