الطا 2: نحو نظام إقليمي جديد – ياسر عبد الحسين

(السلام يقوم على الحرب تماما كالصداقة القائمة على المساواة )كما يقول ميكافيلي ، تمثل المراحل الحاسمة في تاريخ العالم هي تلك المدة التي تتعلق بسنوات ما بعد الحرب ؟ ، ولطالما كانت الدبلوماسية المتعددة الأطراف على طاولة اللاعبين الكبار هي الاستراتيجيات التي تحدد معالم الشكل الهندسي لترتيبات توازنات القوى في البيئة الخارجية .

وبغض النظر عن كون تلك الأتفاقات والخطوط العريضة لتفاهمات القوى الكبرى هي توزيع ( الرابح – الخاسر ) لكن هي بشكل او اخر، تمثل عملية توزيع الأنماط الجديدة لتوازن القوى مهما كانت فلسفة تلك الحرب صفرية ، في ظل نظام الفوضى ( الأناركي) ، هناك حرب مستعرة بين مشاريع متعددة ، اتجاه كبير منها يبحث عن مزيد من انماط اللاعبين من غير الدول ومزيد من دول متفتتة وكيانات ضعيفة ، واتجاه يرى ضرورة عودة الدولة الوستفالية على الرغم من شيخوختها ، لان الأتجاه الاخير يعني بالضرورة الحفاظ على نظام توازن القوى الاقليمي والعالمي ، حيث لا بديل عن فقدان السلطوية في هذا النظام سوى المزيد من التوازنات الاقليمية المرنة .

وفيما يتعلق بمستقبل منطقة الشرق الأوسط ، فأن السؤال المركزي : ماذا بعد داعش ؟ ، يبقى رهين هذه التوازنات بعيدا عن ضجيج المؤامرة و دبلوماسية الصوت العالي ، فان الاجابة عليه تكون من وحي النظرية الواقعية بناء على النصر العسكري المتحقق على تنظيم داعش في العراق وسوريا . لحظة الشرق الاوسط الحاسمة جاءت متزامنة مع صعود الشعبوية الترامبية التي تبحث عن التكاليف الاقل ، بما فيها اتاحة التوازنات الاقليمية الجديدة في المنطقة ، وهي تتقدم بخطوات مدفوعة التكاليف على مستوى السياسة الخارجية ، وتتراجع اخرى حينما تكون التكاليف باهضة الثمن وفق قاعدة فن الصفقة التي يجيدها الرئيس ترامب .

صناعة السلام

كل ما يترقبه العالم اليوم عن دور الدبلوماسية في صناعة السلام ،

تاريخيا ، اذا كان صلح وستفاليا Peace of Westphalia قد انهى عبر معاهداته حرب الثلاثين عاما في الامبراطورية الرومانية ، وحرب الثمانين عاما ، فكان اول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة يرسي نظاما جديدا في اوربا الوسطى بناء على قاعدة سيادة الدول .

يبدو ان النظام العالمي اليوم على محك الاختبار بين مزيد من الدول الفاشـــلة أو اختيار انموذج الدولة القومية مع حاجتها للتحديث .

كما يقول الدبلوماسي الأمريكي ريتشارد هاسRichard Haass بأن النظام العالمي قد بلغ مرحلة الانحلال، وأنه لا حل ألا بنظام جديد يجمع بين المبادئ التقليدية المتمثلة في سيادة الدول والقوة العظمى ، وقيام الدول ككيانات ذات سيادة ليس على مصالحها فقط بل على واجباتها أيضا .

اعادة دومينو النظام العالمي ما بعد الحرب ، كان في انموذج مؤتمر يالطا الذي رسم ملامح الأتفاق الموقع بين الأتحاد السوفيتي بزعامة ستالين ، وبريطانيا بزعامة تشرشل ، والولايات المتحدة الأمريكية بزعامة روزفلت ، حيث رسم هذا الاتفاق ترتيبات ما بعد الحرب .

وأمام الشرق الاوسط يالطا جديدة ، محورها ( موسكو ، طهران ، انقرة ) دول المثلث تحاول رسم سياسة المنطقة ما بعد حرب داعش في سوريا والعراق .

بين يالطا القديمة والجديدة كثير من المتغيرات ، ومابين ساحل البحر الاسود ، ومدينة سوتشي الروسية ابعاد تتجاوز التأثير القديم ، في اعادة الهندسة الاقليمية لمرحلة ما بعد الحرب ، والتي سوف تكون بوابة التأثير الكبرى في صياغات الترتيبات العالمية .

حرب باردة

ارث الدبلوماسية الروسية إبان الحرب الباردة التي رفعت شعار (صافح بيد واحمل الحجر بيد أخرى) ، تقدم اليوم بطريقة اخرى.

تهاوي شكل النظام القديم في صناعة السلام الى نظرية اعادة الترتيب الاقليمي اعتمادا على فرضية التوازن الاقليمي المتماثل في طاولة التسويات .

ما بين لقاء الزعيم الروسي بوتين مع الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة سوتشي ، اعقبتها سلسة من الاتصالات الدبلوماسية التي جمعت بوتين وترامب وملك السعودية ولقاء روساء اركان روسيا وتركيا وايران كلها مؤشرات لوضع ملامح هذا الشكل الجديد.

لقاء الثلاثي ( بوتين – روحاني – اردوغان) وفق مصادر الكريملن سوف يؤكد مضامين الحل السلمي وترتيبات ما بعد الحرب أساسها :

1- الحفاظ على وحدة الأراضي السورية .

2- مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد يحدده الشعب السوري .

3- الحفاظ على النظام السوري بعيدا عن الجماعات الريديكالية.

تبدو قمة سوتشي تأتي في أطار ايجاد حل سياسي ، كما جاء في قرار مجلس الامن الاخير المرقم 2254 والمساهمات في رسم خارطة الطريق بين جنيف واستانة .

تبقى رمزية مدينة سوتشي الروسية مدينة الالعاب الاولمبية تحمل بين طياتها رسالة السلام عبر دبلوماسية تحاول تجاوز لغة الحرب ولكن من موقع القوة ، صحيح ان المسافة شاسعة بين اليقين والتفاؤل في العمل الدبلوماسي لكن بالنتيجة تبدو الامور تمضي باتجاه التفاهمات والحوار .

علاقات دولية

ترتيبات السلام في العلاقات الدولية غير ترتيبات الحرب ، ومرحلة ما بعد الحرب أقسى من الحرب ذاتها ، وتبقى الدبلوماسية المتعددة الاطراف في القمم الرئاسية لا تحسم كل شيء ، وتبقى اشكال التحديات الجديدة صورة مختلفة تماما، والأوراق بعد لم تطوى .

خارطة سوريا الجيوسياسة ستعيدها يالطا سوتشي بتوقيع حلفاء واتفاق مع الغرماء .

واقعيا لن تتغير الامور كثيرا ، لكن بالطبع ستكون هناك الكثير من المفاجأت التي سوف تعيد توازن القوى الاقليمي وظهور انماط جديدة من اليات السيطرة في المنطقة ، التي سوف يحكمها اصحاب الريادة .

في عالم ما بعد الحداثة لن يكون هناك تقسم لمناطق النفوذ لكن سوف تتغير موازين التأثير السياسي في المنطقة .

الفارق النوعي يحصل داخل المدن ، وليس الدول، وكأن جغرافيا المكان تخبرنا في سياق التفاوض الدولي عن ظاهرة ( مدن الفعل ) و ( مدن التفاوض) في المشهد الاقليمي ، وانسجام المدن سوف يؤدي الى تحقيق النتائج المطلوبة .

هذا التوازن الأقليمي لن يكون بالفعل بين معسكر شرقي واخر غربي ، بقدر ما سوف يملأ الفراغ الأقليمي معززا بخارطة انابيب الغاز في المنطقة .

روسيا 2018 التي تبحث عن الفوز بكأس عالم سياسي جديد ، وتركيا ما بعد انقلاب تموز ، وايران في عهد الولاية الثانية لروحاني ، وتراشق التصريحات مع واشنطن حول الأتفاق النووي .

مدن الفعل ( الرقة ، البو كمال ، الموصل ، الانبار ) ومدن التفاوض ( جنيف ، استانة ، سوتشي ، طهران ، انقرة ، انطاليا ) ترسم ملامح هذا النظام الاقليمي الجديد.