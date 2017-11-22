العرب المسلمون عاملوا اليهود بالحسنى تاريخياً – رحيم احمد قادر

بعد سقوط دولة الاندلس وطرد المسلمين واليهود منها لم يكن امامهم الا – المغرب- فاستضافهم ورحب بهم لذلك نجد أن اليهود إستقروا في المدن الساحلية ( الرباط – طنجة – تطوان) وغيرها..بعد ان اطمأن اليهود إنتقلوا الى المدن الأخرى وصل عددهم الى اكثر من 300 الف يهودي وكانوا مقربين من الاستعمار الفرنسي لذلك تحكموا في كثير من مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية …عند إعلان قيام ( الكيان الصيهوني) عام 1948 .بدأت هجرتهم الى ( ارض الميعاد) .. تاريخاً اليهود متهمون بقتل ( المسيح ‘) لذلك طردوا من الاندلس , كذلك طردوا من المانيا في زمن هتلر , وهنا يثور سؤال من طرد اليهود من هذه البلدان حتى يعاملوh العرب الفلسطينيين بهذه القسوة والمعاملة السيئةمن قتل وتهجير والاستيلاء على الاراضي وبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشريف ؟ اهذا هو رد الجميل للعرب ؟ طالب الاندلسيون باليهود فلم يوافق الملك الحسن السادس وقال هؤلاء ضيوف عندنا ليس من شيم العرب تسليم من استجار بهم خوفاً من قتلهم مارس اليهود المغاربة حياة طبيعية واستلموا مناصب في المغرب كسائر المغاربة .

رغم المعاملة الجيدة الا ان الكثير منهم هاجر الى ( ارض الميعاد) ..

مؤتمر القمة

يقول الكاتب محمد حسنين هيكل ان علاقة الملك الحسن الثاني باليهود قديمة في كتابة المحظور في المغرب والاردن في حينها ( كلام في السياسة) اتهام المغرب بتسريب وثائق مؤتمرات القمة العربية الى اميركا وبالتالي الى اسرائيل واتهم (هيكل) في كتابه بالسماح (للموساد) بالاطلاع على قرارات المؤتمرات العربية لذلك يقول (هيكل) يلاحظ ان المغرب استضاف اكبر عدد من المؤتمرات العربية على مستوى القمة لذلك مُنع كتابه (كلام في السياسة) يذكر هيكل ان الملكين الحسن الثاني والحُسين ملك الاردن كانا يقرءان كتاب (الامير) لميكافيلي ويطبقان اراءه في الحكم والادارة .. اكثر بلد عربي كان يشغل مسؤولين اسرائيلdين هو الملك الحسن الثاني وكانت للملك نظرة ثاقبة وبراكماتية لحل المشكلة الاسرائيلية والفلسطينية وللمغرب دور كبير في زيارة السادات التاريخية الى اسرائيل عند انتقال منظمة التحرير الفسطينية الى (تونس) بعد احداث لبنان الدامية سنة 1984, كان اليهود يؤدون دوراً كبيراً لدولتهم اسرائيل بالتدخل في شؤون دول المغرب العربي في تونس كانت اجتماعات المنظمة برئاسة ياسر عرفات وبواسطة عملائهم على اطلاع بكل ما يجري لذلك شنت اسرائيل عملية ارهابية وقصفت مقر المنظمة مثل الغارة الارهابية على مفاعل تموز .. اسرائيل دولة خارجة عن القانون لا تُحاسب دولياً كما تحاسب الدول الاخرى من قبل مجلس الامن الدولي …

في المغرب العربي مارس اليهود ولا زالوا حتى الآن التجارة بكل حرية وامان دون رقيب او حسيب..

تاريخياً المغرب العربي اكثر عقلانية من المشرق العربي حتى المرحوم بورقيبة كان لديه بُعد نظر عام 1964 في القرن الماضي نصح الدول العربية المجاورة لاسرائيل بقبول قرار التقسيم لأن (اسرائيل )شعارها ( من النيل الى الفرات) الخطوط الزرق اشارة الى نهري النيل والفرات ..

المغاربة كانوا على درجة عالية من التسامح الديني وكأنهم طبقوا حرفياً القول المأثور لسيدنا الامام علي (ع) الناس صنفان اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق وهذا القول من اروع ما قيل في حقوق الانسان .. لذلك عاش اليهود في المغرب افضل من كافة الدول العربية , العرب لم يمارسوا هولوكوست ضد اليهود مثلما يقوم بها اليهود في غزة من حصار شامل على كافة مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى المنفذ البحري لغزة محدد ومحاصر من قبل الاسرائيليين .. هكذا رد الجميل للعرب . حتى في الجزيرة العربية ايام قريش كانوا يعيشون بسلام وامان وكان سيدنا الرسول (ص) يوصي بهم خيراً ..

عملاق محترم

الحسن الثاني كان شخصية قوية محترمة وتهيأت فرصة لحل النزاع العربي الاسرائيلي لكن مع الاسف ضاعت كافة جهود الحسن الثاني هذا العملاق المحترم بالرغم من كل ما قام به من تقريب لوجهات النظر وكان يقف خلف إتفاق غزة – أريحا , اتفاقات اوسلو . مع الاسف الآن دونالد ترامب يُريد ان يُنفذ ماقاله في حملته الانتخابية بنقل السفارة الاميركية الى القدس الشريف ذات الوضع الخاص بقرارات مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لاسرائيل دور كبير خلف الكواليس للربيع العربي ان كان ربيعاً حقاً. في سوريا تقوم بالاعتداءات وقت ما تشاء بحجة الدفاع عن النفس . في مصر عاش اليهود بسلام دون تمييز .حتى في العراق عاش اليهود بسلام وكانوا جزءاً مهماً من مكونات المجتمع العراقي الجميل المغلوب على امره , كانت لهم بصمات وآثار في كل مفاصل المجتمع من اطباء ومهندسين وفنانين وكانوا على درجة عالية من الذكاء وكانوا من اصحاب القرار احياناً كان اول وزير مالية كفوءاً جداً (ساسون حسقيل) . وعند قدوم فيصل الاول ملك العراق كان مسكنه في قصر شعشوع في الاعظمية. لهم مساهمة كبيرة في المقامات العراقية والجالغي البغدادي … حتى موضوع اسقاط الجنسية عنهم كان مدبراً من المنظمات الارهابية الصهيونية واجبارهم على الهجرة الى اسرائيل المرحوم نوري باشا السعيد لم يوافق على تهجيرهم لأنهم كفاءات واصحاب رؤوس اموال من هذا السرد البسيط عن اليهود فقط للتذكير كيف عامل العرب اليهود معاملة حسنة وكيف يعامل الصهاينة الفلسطينيين العرب معاملة سيئة حتى اشجار الزيتون مصدر رزق الفلسطيني تقلع جذورها من الارض .

( الكيان الصهيوني ) في عصره الذهبي الآن كافة الدول العربية ليست لديها القدرة على حل مشاكلها والدولة العبرية تنفذ كل ما خططت له في مؤتمر بازل بسويسرا بقيادة (هرتزل) كبير الصهاينة الايام دول لكل زمان دولة ورجال حضارات تسود ثم تبيد وبعدها تنهار .. نسيت اسرائيل الدهر يومان يوم لك ويوم عليك