لا عذر بعد إنتهاء الإرهاب – حسن السراي

بعد أن أينعت تباشير النصر البين بكل حبور ومسرة ، وأفلت كل غوائل الشر وأعسان الديجور المكفهر الوبيل للإرهاب والظلاميين الدواعش الذين جاسوا في عمق جسد العراق بممالأة بينة من خونة الوطن الملوثين ، الذين إنحدروا بخيانتهم السوداء القذرة الى مهاوي الردى بعد أن فقدوا أدنى معاني الوطنية والإخلاص للوطن . وبعد أن تصدى أبناء العراق الغيارى لهذه الرزايا والبأساء والضراء والنوائب التي مزقت ترائب الصدور والقلوب مخلفة أقسى ضروب المواجد والآلام إثر فقدان الكثير من البشر الذين فارقونا الى الأجداث خالدين ، وأستبيحت الأرض والمدن ، ولكن بفضل وعزيمة الرجال الليوث تم التصدي لأرماء السحب الظلماء وهزيم رعدها الأجوف وتم محق الباطل ، وتحقق الظفر ورسمت البهجة والحبور في نفوس أبناء الشعب. الآن عاد الأمل والبسمة وعاد سديم المياه متدفقا وأزهرت أفانين الشجر وتجاوزنا الشطط وسمقت شامخة آثال الشرف والمجد الى أعال منيفة يفخر بها الجميع ، وكان لعزيمة الرجال والإيمان المتسربل في أعماق القلوب وصليل السيوف في ساحات الوغى الدور الأعظم مما جعلهم يجوسون في أعماق الصحارى والوديان والهضاب والجبال وفي القرى والقصبات والمدن وإنتزاعها الواحدة تلو الأخرى من مخالب الغربان السود الناعقة بالشر الوبيل والسخيمة السوداء لأسوأ خلائق البشر وأينعت تباشير الأمل وتحقق الظفر البين . بعد كل ذلك إنتلقنا لمرحلة لا تقل خطورة عن مرحلة مواجهة الإرهاب الغابرة ، إلا وهي مرحلة البناء والإعمار لكل ما تم تدميره وإتلافه ، وهذا يتطلب جهادا آخر أعظما ، حيث من المعلوم أن البناء والإعمار أصعب شأنا من الهدم والتدمير .

مطلوب إعمار مساكن المواطنين النازحين والمهجرين أينما كانوا ، ورعايتهم خدميا وإعانتهم وتعويضهم ماديا ، وإعادة إعمار ما دمره الظلاميون من بنى تحتية ودوائر ومؤسسات الدولة ، وإعادة الثقة لمكنونات نفوسهم بعد تعرضهم للحيف والجور .

عراقنا كريم وحصيف ، كرمه يفيض على القاصي والداني ، وأبناؤه أولى بذلك وهذا ليس منة من أحد بل هو نزر قليل من إستحقاق المواطن من بلده . أضف لذلك وهو لا يقل أهمية عن كل ما أسلفنا إلا وهو رعاية عوائل الشهداء الرجال الرجال الشجعان الكرماء الذين إسترخصوا دماءهم وأرواحهم من أجل تراب الوطن وأبنائه وبناته ، وكذلك رعاية الجرحى والمصابين وتقديم كل ما يستحقون من رعاية . وتكريم الرجال الشجعان الذين شاركوا في معارك الظفر وتميزوا عن أقرانهم . وعلى كل شريف ، مسؤول تنفيذي ، سياسي ، وزير ، نائب ، رجل دين ، أستاذ جامعي ، طبيب ، مهندس ، مدرس، موظف ، شيخ عشيرة ، وجه إجتماعي ، ولكل ذي شأن ولكل إمرأة وشاب وطالب وعسكري …ألخ

أن تتضافر جهودهم لمكافحة الآفة الكبيرة والخطيرة “آفة الفساد” التي جاست في أعماق المجتمع ونخرت كل جنبات جسده وأدمت وأكلت الكثير من جرف كيانه المجيد الذي كان فخرا للجميع ونموذجا قل نظيره في بلدان العالم الأخرى . ولا عذر ولا مبرر ولن نرضى إلا بإقتلاع هذه الآفة ، ولا تهاون ، ولا تعليق على شماعة ما حيث زالت شماعة الإرهاب وإرهاصات الوضع الأمني التي صدعت رؤوسنا من تكرار ترديدها سابقا ، لا مكان لها ولا لأي معزوفة نشاز ، لا للشماعات ولا للتبريرات ولا لإختلاق الأعذار والحجج ، أيدينا بأيديكم ومعكم لأجل العراق . ولا عذر بعد إنتهاء الإرهاب . والله الموفق .