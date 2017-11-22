للرجولة صفات – عبد المحسن عباس الوائلي

عشنا ايام عاشوراء ثورة الرجل الفذ ثورة الحسين بن علي (ع) ثورة الحق على الباطل ثورة المبادئ السامية التي علمت الاجيال الثورة بوجه الظلم والظالمين وكانت ولازالت نبراسا يضيئ الطريق لمن طلب الحق فنزاهة الحسين (ع) لايمكن وصفها فهو من بيت النبوة جده رسول الانسانية المرسل رحمة للعالمين النبي محمد (ص) وابيه بطل الابطال وقاهر الجبابرة وراعي الايتام والمساكين والمدافع عنهم والذي جسد الاسلام مثلما هو فتسلم خلافة المسلمين ولم يكن تغيير في زاده او ملابسه او تصرفه بل جسد الاسلام ومبادئه السامية فكتبوا عنه الكثير من الاعداء والمحبين معجبين بسلوكيات هذا الرجل الفذ وامه بنت النبي الكريم محمد (ص) عالمة ومتعلمة من رسول الله (ص) ولكن وياللاسف الشديد اصبح تعريف الرجولة يختلف من بلد الى بلد ففي العراق والعالم العربي كافة معنى الرجولة لدى الرجل العربي –وللاسف الشديد- يتركز في اغلب الاحيان حول الذكورة، اي قدرة الرجل على الانجاب او التزاوج.

وتكتشف الامثال الشعبية العربية عن هذا الامر عندما تردد “ان الرجل لايعيبه سوى جيبه” اي لا يعيبه سوى قدرته على الانفاق على زوجته واولاده لكن ماهو المعنى الحقيقي للرجولة؟

الرجولة ليست الجاذبية، او الشوارب المفتولة، او الثروة المكدسة، او السادية تترك خلفها عشرات الضحايا من البشر.

فالرجولة ليست الشهرة او تكامل بنيان الجسم، او القدرة على انجاب عشرات الاطفال.

فالزهرة جميلة وجذابة، لكنها ليست رجلا، والارانب تنجب بالعشرات، لكنها ليست رجالا، والحيوان الوحشي له عشرات الضحايا من الاناث لكنه ليس رجلا.

الرجل، اذا وعد صدق، واذا عاهد التزم، واذا احب اخلص، واذا غضب للحق اظهره، واذا رأى الظلم رفعه، واذا لجأ اليه ضعيف اجاره، واذا زاده الله من خير الدنيا اتقى ربه وحمده وشكره.. والرجل هو الذي يعترف باخطائه وضعفه، ولايخجل منها اذا كان ينزع الى التوبة الخالصة.

الرجل العربي يخجل من اظهار دموعه، او البكاء، والدليل على ذلك هو سلوكيات اي رجل عندما يشاهد فيلما او مشهدا مؤثرا في السينما او التلفزيون او الشارع ويحاول ان يتماسك ولا يظهر البكاء.

الانسان الذي يعترف بضعفه هو الانسان القوي. ان سيد الخلق وامام البشرية، سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. وهو اقوى الرجال، عندما اضطهده اهل مدينة الطائف قال لله القدير “اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين، وانت ربي ان لم يكن بك غضب عليّ فلا ابالي”.

ان الرسول الكريم هو الرجل البشرية الاول، لانه كان قويا جبارا في محاربته الكفر والطغيان، ورحيما بالضعيف والمريض والنساء والشيوخ والاطفال والطير والحيوان والنبات.

فاذا حكم عدل، واذا تزوج انصف، واذا انفق صدق، واذا اعطى كان سخيا، واذا اخذ كان قنوعا.

واليوم ارض العرب محتلة وعقولهم محتلة والتحديات امامهم كبيرة، ويتلمس الانسان من السيرة العطرة للرسول الكريم، وينظر اليها باعجاب وتقدير وتبجيل، ويشعر الكاتب منا بازمة الرجولة الحقيقية التي تعتري عالمنا.

ياسيد الخلق، يارسول الله، يارجل البشرية الاول. ما احوجنا الى ان نتأسى بك لندرك قيمة انسانيتنا وندرك فيها رجولتنا.. صلى الله عليك وسلم ونقتدي بها ونكون رمزا لكل الامم في التواضع والاخلاق والنزاهة والعمل المخلص وحب الغير والتضحية من اجل الفقراء واسعادهم والمحافظة على حقوق الجميع لما يرضي الله والضمير وفي دولة كريمة تعز بها الاسلام واهل كل سكانها بالخير والبركات وتذل اصحاب الشر والقتل والنهب والسلب وتجعلنا امنين سالمين تحب الخير لكل ماخلق الله على ارضه.