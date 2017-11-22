رحم الله من زار وخفف – محمد جواد شبر

كلما اذهب مع ابي لزيارة الحرم العلوي المقدس الأحظ انه لا يضع قدمه على عتبة الباب الفاصلة بين الرواق والضريح، فلما سألته عن السبب، قال: (عندما كنت صغيراً وضعت قدمي على عتبة الباب واذا بامرأة قروية تفاجئني بضربة على قدمي، وهي تقول: (الناس تقبل هذه العتبة وانت تدوسها؟!) ومنذ ذلك الحين لم اضع قدمي على العتبة خوفاً من تلك الضربة غير المتوقعة!).

لم يمنع البعض كل ما صدر عن مرجعية النجف بخصوص تقبيل تلك العتبة، من ممارسة هذا الطقس المبتدع والذي هو اشبه بالسجدة باتجاه الامام، من دون الله تعالى، هذا فضلاً عما يسببه هذا الفعل من ازدحام وتدافع بين الزوار.. الكثير من الأفعال غير الحضارية والتي لم يرد لها ذكر في الكتب المعتبرة مثل التدافع واستخدام القوة العضلية بغية الوصول الى شباك الضريح دون مراعاة وجود اشخاص ضعفاء ككبار السن والأطفال والمرضى، او الالتصاق من دون مبرر بالضريح لعدة دقائق، دون فسح المجال للغير، وكأن الزيارة تقتصر على تقبيل الضريح والتمسك به والالتصاق به، اضافة الى ما يفعله بعض الزوار بالرجوع الى الخلف عند المغادرة لعدة امتار، مخافة اعطاء الظهر الى الإمام!

دون المبالاة بالتعثر بالناس حتى يكاد الفاعل ان يقع ارضاً ويخلق بعض الفوضى والزحام.. ولاحظت الكثير من الناس يمسح ظهره في الضريح ولا ادري ما هي العبرة من ذلك الفعل، قيل انهم يطلبون بذلك الذرية!!

رحم الله من زار وخفف، خاصة اثناء المناسبات، صلي ركعتين في الصحن ثم اقرأ الزيارة هناك ثم ادخل الى الضريح وطف حوله حتى وان لم يسعك المجال في مسك الضريح ثم غادر..

أعرف احد المشايخ المؤمنين في النجف كان ولازال لا يدخل الى الحرم في الزيارات المزدحمة ويكتفي بالزيارة من الخارج، وكان يقول حتى أفسح المجال الى من جاء من مكان ابعد من المكان الذي جئت منه..