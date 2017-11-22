لا تحجب عني الشمس – ناجح صالح

( رأى الاسكندر رجلا ممددا في الشمس فاقترب منه وسأله : من أنت ؟ فقال انسان ، وسأله وماذا تريد ؟ قال : لا تحجب عني الشمس . واعجبته هذه الاجابة وسأل عنه فقيل انه الفيلسوف ديوجين فقال الاسكندر لو لم أكن أنا الاسكندر العظيم لتمنيت أن أكون في قوة هذا الرجل .) مشهد يهز النفس من الأعماق حينما تكون للانسان قوة وشجاعة كقوة وشجاعة هذا الرجل ..انه فيلسوف استمد الحكمة والمعرفة من تجارب مضنية مرت في حياته فلم يعد يبالي حينما يقول كلمة الحق لأي أحد ، وهو غير خائف ولا وجل من هذا الذي يكلمه وان كان الاسكندر بهيبته وعظمته . فما أحرانا نحن اليوم أن تكون لنا بعض قوة هذا الرجل لنجابه بها الحياة سواء بنعيمها أو شقائها برخائها أو شدتها ثم لنقف بوجه المظالم دون تردد .

ان مواقف الرجال الحقيقية لا يشوبها رياء ولا تخدعها سلطة ولا تغريها ثروة اذ هي مواقف تأبى المساومة على القيم والمبادئ .

فكلمة حق في وجه سلطان ظالم هي صرخة تلبي استغاثة كل المظلومين بل هي كالسيف في رقاب المستبدين .

ان الخوف والخنوع والاستسلام ما هي الا علامات ضعف وجبن ازاء قوى البغي والطغيان .

ولعلنا ندرك تماما أننا نقع بين حين وحين تحت قبضة حاكم مستبد له غريزة الوحش بايذاء شعبه دون أن تأخذه رحمة بمعاناته وكأنما يضفي على هذا المشهد الكثير من سموم نفسه الحاقدة المريضة فهل من أحد يتحداه ويعلن صرخته بوجهه !

ان الأمر مرهون بالقدرة على التحدي ومواجهة المظالم بقلوب شجاعة وعدم الركون الى اليأس والاستسلام .. يرافق ذلك احساس بأن الحياة لم تعد تطاق تحت أجواء مظلمة وأنه لا بد من فداء وتضحية بالنفس لكسب المعركة .

وبالعودة الى قول الفيلسوف ( لا تحجب عني الشمس ) فانه يعني الكثير مما يمكن أن نستخلصه من هذا القول المأثور وأوله ألا نتردد بالافصاح عما يجيش في نفوسنا من تطلع الى شمس حقيقية تنير لنا دروبنا وتبدد الظلمات من حولنا .

ثم بعد ذلك أن نكسر الأغلال التي قيدت أعناقنا وتفوسنا زمنا طويلا ونتجاوز حاجز الخوف الذي يحتوينا وأن نبسط أيدينا الى الحرية كهدف الى العيش الكريم . لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا فلا تحجبوا عنا الشمس ، وقد آن الأوان لكشف الحساب .. حسلب من أراد بنا سوءا وآذانا في أبداننا وأرواحنا . لا .. لا تحجب عني الشمس ، ونصيحة لك أن تحمل عصاك وترحل .