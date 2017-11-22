كلام * كلام

مذكرات السياسيين – فيصل جاسم العايش

اكثر من يكتبون مذكراتهم في اخريات ايامهم او يتركونها لابنائهم ينشرونها بعد رحيلهم هم السياسيون ، هذه الحقيقة تضعها أمام أعيننا دور النشر المعنية بنشر السير الذاتية او المذكرات الشخصية لهذا السياسي او ذاك ، وهي عادة ما تنطلق من رؤية يتشابه بها الجميع ، فهم جميعاً مخلصون حريصون على اوطانهم وشعوبهم يواجهون المشاكل السياسية بدراية وحنكة كبيرتين ويعلقون اية اخطاء في المرحلة التي عاشوا فيها على شماعات سواهم من رجال السياسة الآخرين !.

بعض من السياسيين لا يلجأون الى كتابة مذكراتهم بأنفسهم بل هم يستعينون بمن يملون عليه كلامهم حيث تتم اعادة تحرير هذا الكلام ليصبح منشوراً صالحاً للقراءة وهم عادة ما يرفقون مذكراتهم بعدد كثير من صورهم الشخصية في حضورهم للمؤتمرات والندوات ومشاركتهم مع سواهم من ابناء مرحلتهم في افتتاح مشاريع صناعية او زراعية او بلدية .

وبعض آخر من هؤلاء السياسيين يفضلون الصمت التام ولا يشاركون اقرانهم في تاريخ تلك المرحلة بل يتركون الامر فيه للباحثين والمؤرخين ومن له ولع او دوافع في دراسة المرحلة السياسية التي نشأوا فيها وشاركوا في معطياتها من جوانب عدة . مذكرات السياسيين مادة مقروءة ، خاصة في الازمنة السابقة ، لضيق معرفة الناس بها آنذاك نتيجة توفر وسائل الاعلام ، فتصبح مطلوبة للقراء بعد مضي عقود وعقود من السنين لدراسة تلك المرحلة الزمنية وماتلاها وتأثيرها في الواقع السياسي والاجتماعيعي ليس للباحثين والدارسين فحسب بل وحتى للقراء الذين عاشوا تلك المراحل التاريخية . واكاد اجزم الآن ان لا احد تستهويه قراءة مذكرات اي سياسي معاصر ليس لأنهم هواة سياسة فحسب بل ان كل شيء عنهم وعن معرفة دوافعهم اصبح معروفاً جداً بفضل وسائل الاعلام التي صارت تغطي كل شيء ولا تدع امراً الا وتكون لــها حصة فيه !. وليس ادل على ذلك من اعادة طبع الكثير من المذكرات السياسية لرجال العهد الملكي والجمــــهوري طبعات متعددة نتيجة اقبال القراء عليـــــها بعد ان ســـــــئموا من ســــياسة الواقع الحالي وتكسر زجاجة البوصلة التي توـــقفت عن الدوران !.