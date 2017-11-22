علاوي يشيد بالدعم العسكري الإيطالي للعراق

مؤتمر للمصالحة في بغداد الشهر المقبل برعاية التعاون الإسلامي

بغداد – قصي منذر

اعلنت وزارة الخارجية عن اعتزام منظمة التعاون الإسلاميّ عقد مؤتمر للمصالحة في العراق الشهر المقبل.

وقال بيان للوزارة ان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بحث مع مدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي في العراق صالح الشاعري (مستجدات الأوضاع السياسية، والأمنية في العراق، والانتصارات الكبيرة التي حققها العراقيون في حربهم ضد عصابات داعش الإرهابية، ودور منظمة التعاون الإسلامي في دعم العراق).

ونقل البيان عن الجعفري تأكيده أنَّ (ما حققه العراق من انتصار هو لعموم دول العالم وبالخصوص دول المنطقة؛ لأن التحدي الإرهابي غير مقصور على العراق، وإن كانت رحى الحرب دارت على الأرض العراقية).

خطوات عملية

داعيًا المنظمة إلى (القيام بخطوات عمليَّة إزاء دعم العراق في مواجهة عصابات داعش الإرهابية)، واضاف (نُعول على منظمة التعاون الإسلامي في هذا الظرف الاستثنائي ان تـُقدِّم كل ما بوسعها)، مؤكّداً ان (العراق بلد صاعد؛ لأنه يمتلك كل مقومات النهوض، لكنه يمر بظروف استثنائية، ولن ينسى من يقف إلى جانبه).

من جهته أعرب الشاعريّ عن( تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة، والانتصارات التي تحققها القوات الأمنية العراقية)، كاشفاً عن أن (المنظمة ستعقد اجتماعاً للمصالحة في بغداد الشهر المقبل في إطار دعم أمن واستقرار العراق).

من جهة اخرى، كشف دبلوماسي سعودي عن توجيه دعوات رسمية إلى 100 شخصية عراقية من رجال الأعمال والمختصين في المال والأعمال لزيارة الرياض. وبحسب المكلف بالملف السياسي والاقتصادي والثقافي والإعلامي في السفارة السعودية ببغداد مشعل بن متعب العتيبي فإن من بين المدعوين محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية.

ايام مقبلة

وأضاف إن (هناك دعوة مقدمة من المملكة لوزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان الذي سيكون موجوداً في الرياض خلال الأيام المقبلة لمقابلة المسؤولين في المملكة والحديث معهم بشأن المسائل المشتركة وتطوير العلاقات في المجالات الشبابية والرياضية). وأكد العتيبي أن (هناك دعوة مقدمة لقرابة 100 شخصية عراقية من رجال الأعمال والمختصين في المال والأعمال والاقتصاد والبنوك من بينهم رئيس البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية)، مشيرا إلى ان (كل ذلك يصب في الجانب الاقتصادي والمالي والاستثماري في المملكة والعراق).

من جهة اخرى اشاد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي بالدعم العسكري الإيطالي للعراق في حربه ضد الارهاب. ونقل بيان لمكتب علاوي تلقته (الزمان) امس عنه تأكيده لدى استقباله في مكتبه سفير ايطاليا الجديد لدى بغداد برونو باسكينو (ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خاصةً مع الثقل الدولي الذي تتميز به ايطاليا في مجال العلاقات الاقتصادية).

مثمنًا (دور ايطاليا الداعم والمساند للعراق في المجال العسكري خلال حربه على الارهاب وفي مجال تأهيل واعمار سد الموصل)، داعيا علاوي لـ (مزيد من التنسيق والتعاون في هذا الجانب).

وتمنى علاوي للسفير الموفقية والنجاح في مهمته الجديدة. وبحث اللقاء الذي جاء بمناسبة تسنم السفير مهام عمله (مجمل التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق واهمية التعاون والتنسيق مع ايطاليا لما تقدمه من دعم في هذا الجانب).

على صعيد آخر، نظم شباب التعبئة الوطنية لحزب الوفاق الوطني يوم الجمعة الماضي وقفة احتجاجية في شارع المتنبي وساحة القشلة ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية المرقم (بـ 188 لسنة 1959) الذي يروم بعض اعضاء مجلس النواب تمريره .

تعبئة وطنية

وبحسب بيان للحزب تلقته (الزمان) امس فقد (عبّر شباب التعبئة الوطنية عن رفضهم تمرير هذا القانون المجحف وقاموا بتوزيع شعارات من شأنها التوعية بخطر تشريع هكذا قوانين، وكذلك الالتزام بالمادة 14 من الدستور التي تنص على ان العراقيين متساوون امام القانون من دون تمييز بسبب الجنس او الدين او المذهب ، مع عدم المساس بالضمانات والحقوق التي يوفرها القانون الراهن للمرأة العراقية)، واكدت الشعارات وجوب الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من جانب العراق واهمها اتفاقية حقوق الطفل و الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

كما طالب شباب التعبئة الوطنية بالغاء القوانين التي شرعت على اسس طائفية ومذهبية والتي تتناقض مع مشروع حزب الوفاق وامينه العام اياد علاوي في بناء الدولة المدنية ودولة المواطنة.