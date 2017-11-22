الموسوي: منح المستفيدين مبالغ مالية

العمل يستعد لإيواء الأطفال المتسوّلين

بغداد ــ داليـا أحمـد

تستعد دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستقبال الاطفال المتسولين من عمر يوم واحد فما فوق في الدور الايوائية للايتام حسب العمر والجنس.

ونقل بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس عن معاون مدير عام الدائرة عامر خزل الموسوي القول ان (الدور تقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية للمستفيدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية مع توفير باصات حكومية مجانية لنقل الطلاب حسب الرقعة الجغرافية).

واضاف ان (الدور تمنح المستفيد مبلغا شهريا مقداره 50 ألف دينار وتقيم سفرات ترفيهية الى المتنزهات والمزارات الدينية مع اقامة حفلات في كل مناسبة). مشددآ على ان (الدائرة حريصة على ايجاد فرص عمل للمستفيدين الذين اكملوا 18 سنة من العمر او بعد اكمال الدراسة الجامعية ولا يسمح لهم بمغادرة الدار الا بعد ايجاد فرص عمل لهم او تزويجهم لتأمين حالتهم الاجتماعية وخاصة الاناث). مشيرا الى ان (المشردين من فئة المسنين يمكن استيعابهم في دور المسنين في بغداد والمحافظات وتقديم الخدمات اللازمة لهم) . وتابع البيان ان (شروط القبول في هذه الدور ان يكون المسن بعمر 60 سنة بالنسبة للرجال و 55 سنة بالنسبة للنساء) واوضح ان (هناك معاهد للاشخاص من ذوي الاعاقة حسب صنف العوق للاطفال مثل العوق البدني والعقلي والتوحد).

برامج خاصة

واضاف ان (هذه المعاهد تعليمية وتقدم برامج خاصة لرعاية اصناف الاعاقة كافة).

وتابع الموسوي ان (الوزارة استحدثت قسما جديدا في دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2016 لمكافحة الاستجداء والتشرد يتولى رسم السياسات والبرامج لجميع اللجان الفرعية التي تم تشكيلها بامر ديواني في كل محافظة لتتولى الحد من ظاهرة الاستجداء والتشرد وهي من مسؤولية المحافظات ووزارة العمل عضو ممثل في هذه اللجان). فيما سجلت دائرة التشغيل والقروض التابعة للوزارة اكثر من 11 ألف باحث عن العمل عن طريق موقع الوزارة الالكتروني خلال تشرين الاول 2017 كما استحصلت 95 فرصة عمل في القطاعين العام والخاص. وقال مدير عام دائرة التشغيل والقروض عمار عبد الواحد في البيان ان (الدائرة سجلت 11621 باحثا عن العمل بواقع 8202 من الذكور و 3419 من الاناث واكملت جميع اجراءات التسجيل واصدار بطاقات استشارية لجميع اقسام العمل في بغداد والمحافظات )، مشيرا الى ان ( المسجلين في قاعدة البيانات لهم الاولوية في الخدمات المقدمة من قبل الوزارة سواء اكانت فرص عمل أم قروضاً، فضلا عن التدريب المجاني).

مواقع عمل

واوضح ان (فرق الاستقصاء التابعة للدائرة اجرت 126 زيارة خلال المدة نفسها الى مواقع العمل المختلفة التابعة للقطاعين العام والخاص منها 11 زيارة لمواقع في القطاع العام و 115 زيارة لمواقع في القطاع الخاص).

لافتا الى ان (الزيارات تأتي للبحث عن فرص عمل للمسجلين في قاعدة بيانات الدائرة), وتابع ان (عدد الفرص المستحصلة للزيارات الاستقصائية للمشاريع ومواقع العمل بلغ 95 فرصة عمل اغلبها في القطاع الخاص). مشيرا الى (اجراء مقابلة لـ 175 باحثا من الراغبين في الحصول على فرصة عمل وتم تشغيل ستة منهم في القطاع الخاص). واضاف عبد الواحد ان (ترشيح العاملين يتم من خلال برنامج الكتروني وفق تاريخ تسجيلهم على الاختصاصات المطلوبة ومن ثم اجراء مقابلات لهم لمعرفة مدى مواءمة قدراتهم مع شروط فرص العمل وارسالهم الى مواقع العمل للتشغيل).

استحداث شعبة

واوضح انه (تم استحداث شعبة في قسم الاجانب لهذا الغرض وانها ستباشر عملها في الايام المقبلة مما يسهل السيطرة على تدفق الاجانب الوافدين ومعاملاتهم اذ سيتم من خلالها تحويل جميع المراسلات الورقية الى الكترونية الخاصة بسمات الدخول فضلا عن منح السمات للبعثات والصحفيين الاجانب عن طريق ربطها بالدائرة الاعلامية في وزارة الخارجية). واضاف ان (حاسبات الشعبة سترتبط مع الخوادم المركزية في مديرية الاقامة وان هذه المكننة ستعمل على الحد من حالات الفساد والتلاعب بالدخول الى سوق العمل العراقي بدون صفة قانونية ومحاسبة المخالفين من مستقدمي الاجانب).