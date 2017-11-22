السفير العراقي في موسكو يحضر إحتفالاً تضامنياً

العذاري: الوحدة الوطنية حققت الإنتصار الكبير على داعش

موسكو – الزمان

قال السفير العراقي في موسكو حيدر العذاري ان الوحدة الوطنية وتماسك طوائف الشعب الواحد ودعمها وتعاونها مع قواتنا المسلحة والحشد الشعبي التي سطرت اروع ملاحم التضحية والفداء لتحقيق الانتصار الكبير على الارهابيين الدواعش ومن يقف وراءهم.

واشاد العذاري خلال احتفال اقامته المدرسة العراقية في العاصمة الروسية ببسالة المقاتل العراقي وشجاعته وتفانيه في تحرير بلاده واستعداده للتضحية بحياته في سبيل وطنه وشعبه. ودعا (طلبة وطلاب المدرسة الى المزيد من العطاء والاهتمام بالدراسة ليكونوا ابناء الوطن البررة مستقبلا .. واختتم كلمته بتوجيه التحية والثناء لمنتسبي قواتنا المسلحة والحشد الشعبي وأبناء العشائر وكل من حارب الدواعش و ضحى بكل شيء في سبيل عزة الوطن ووحدته والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

نهر كبير

والقى جمال نجم مدير المدرسة كلمة قال فيها ان (النصر الكبير الذي حققه العراق بسحق قوى الشر وتطهير ارضنا المقدسة من دنس الارهاب يشكل علامة بارزة في تاريخ الوطن التي تؤكد ان الشعب العراقي مهما مرت به المصاعب يبقى عزيزا وشامخا).

وباركت الاسرة التعليمية والتدريسية في المدرسة العراقية خلال هتافاتهم وشعاراتهم الانتصارات الباهرة التي حققتها قواتنا العراقية الباسلة والحشد الشعبي لسحق وطرد داعش من أرضنا الطاهرة.