إنقراض الشعب العراقي – محمد علي شاحوذ

في أحدث التقارير العلمية المحلية توقع باحثون أكاديميون أن ينقرض جميع أفراد الشعب العراقي بأستثناء مزدوجي الجنسية بحلول عام 2035 وعزوا السبب الى التراكيز العالية من مادتي الرصاص والكادميوم الناتجتين من أحتراق الوقود في مختلف محركات السيارات في البداية توقعت ألامر مزحة ثم لما شاهدت التقرير وفيه متخصصون يتكلمون بجدية أخذت الامر على محمل الجد ومما شدّ انتباهي هو أن الشعب العراقي الذي بنى أولى الحضارات وعلم الانسانية كل معاني وقيم الرجولة والفروسية والشجاعة أن تكون نهايته بهذه الطريقة المهينة!.

وكما متوقع من الجميع فان نهايتنا كشعب ستكون بسبب الحروب الطاحنة التي ما أن نخلص من واحدة حتى نقع بأخرى والتي تستهدف وجودنا وكياننا وكما حصل على مر التأريخ من استهداف ممنهج للعراقيين من قبل كل طواغيت التاريخ وجبابرته. فمنذ أول أيام فجر التأريخ سجلت حضارة ألاكديين بقيادة الملك سرجون وأبنه نرام سين الذي وحد البلاد وشكل جيشا عظيما ولم يسمح بدفع بدل نقدي مقابل خدمة العلم وقضى على الرشوة وعقود التسليح الوهمية المليارية من روسيا وغيرها ثم لتسقط على يد الكوتيين (ليس اهل الكوت الحاليين) وهم اقوام جبلية قوية ولم يهنأ الكوتيون بالحكم فقد أنقض عليهم السومريون الذين خلدهم فاضل عواد وغنى لهم في المدرج السومري بحضور الامير أتو حيكال (يل جمالك سومري) وهذا الاميرأستطاع توحيد سومر واكد ثم توالت الحروب الطاحنة بتوالي الحضارات التي قامت على أرض بلاد القهرين حتى وصل الحكم الى المملكة البابلية الاولى التي اسسها الملك حمو رابي الذي اكمل سن القوانين وأشاعتها بين الناس ثم لتنهار بابل على يد كورش (ابو كرش) ملك الاخمينيين وتوالت الصراعات حتى قيام مملكة أشور وسقوطها بعد حرب طاحنة على يد نابو بلاصر البابلي الذي رفع صوره الملونة وسط منطقة السرج خانة وأخضع نينوى كلها لسلطته وأستولى على كل كرزاتها الطيبة ليصادرها الى بابل بدافع من زوجته التي تحب المكسرات ثم ليمر العراق بسلسة صراعات مريرة وطويلة وصولا الى التاريخ الحديث الذي خضع فيه العراق الى كارثة المغول ومعتوهم السفاح ( ليس يونس محمود) الذي قتل الملايين من العراقيين وقاربوا على الانقراض ثم ليخضع العراق لامبراطورية العثمانيين ومن ثم عانى حروبا كونية قاسية وصولا الى قيام امبراطورية داعش النفطية لكن كل تلك الحروب لم تتمكن من القضاء على العراقيين تماما بل حافظ العراقيون على نسلهم وتكاثرهم وأستخدموا الفياكرا والجرجير لآجل ذلك وبسبب التهجير من بلدهم فقد غزو بلدان العالم المختلفة وصرت تسمع بساحة علي بابا في امريكا وسوق باب الشرجي في لندن بل وتمكنوا من تحسين واعادة ترتيب جينات شعوب أخرى؟ ولك أن تتخيل عظمة المواطن العراقي ومقاومته لظروف الحياة القاسية فأعلى درجات حرارة سجلت في العراق ومع ذلك فانه يشرب الشاي الحار مع درجة حرارة تجاوزت الستين ولم تقتله درجات الحرارة العالية. وتراه وسط الحروب والمدن المدمرة فأنه يقيم عرسه ويرقص مخرجا جسمه من السيارة في الزفة والقنابل تتساقط فوق رأسه ومع تساقط الصواريخ تراه يقف في طابور الحصول على حصته من البانزين ومع كل اسباب الموت المجانية فأن العراقي يصر على الحياة والتمتع فيها فكيف يموت هذا الشعب الكادح الصبور باسباب تافهة وهو الذي قهر كل عوامل الظلم والاستبداد والتسلط؟. كيف يموت شعبا واجياله عانت ما عانت على مر الدهور ولم تستسلم ولم تنكسر؟. العراقي الذي شهد أكبر الطواغيت وأصغرهم لن تقتله عوادم السيارات بل أن دم أي عراقي أن حللته ستجده متكونا من مادتي الرصاص والكادميوم وكل أنواع الفسفور سيئة السمعة بدلا من كريات الدم الحمر والبيض وأن حللت تركيبة عظامه ستجدها متكونة من عناصر مشعة مثل اليورانيوم المخصب لدرجة 90 بالمئة مع الماء الثقيل للتبريد الكافيتان لصنع أكبر قنبلة ذرية نووية نايترونية هيدروجينية ثم بعد ذلك ياتي من يخبرك أن العراقيين سينقرضون عام 2035 كأنهم ديناصورات والسبب جدا تافه : أستنشاقهم دخان السيارت !!!