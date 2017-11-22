قطاراتنا تستصرخ الجهل والعبث – فائز جواد

على انغام اغنية نازل ياقطار الشوك كان حديثي مع احد العاملين من مضيفي القطار الحديث النازل من بغداد الى البصرة وبالعكس حديثا مؤلما وحزينا وهو يروي معاناة حقيقية لرحلة القطار الجميل والحديث في كافة محتوياته فضلا عن سرعته التي تتجاوز المئة والخمسين كيلومترا في الساعة وهو يعد من احدث القطارات العالمية التي بدأت تعمل على سكك وزارة النقل العراقية لخدمة المواطن بعدما كانت السكك تعاني من قدم قطاراتها التي لاتتجاوز سرعتها الاربعين كيلومترا في الساعة اضافة الى قدم مرافق القطار والتي لايطمئن المواطن على سلامته حين يقرر السفر على متنها اضافة الى مايخلفة من مخلفات وتلويث للاجواء بسبب الابخرة الملوثة التي تتطاير منه، واليوم وبعد تزويد الصين باسطول القطارات الحديثة التي تتمتع باحدث الوسائل الحديثة لتصل الى توفير شبكة الانترنت خلال الرحلة الطويلة من بغداد الى البصرة وبالعكس فضلا عن غرف الدرجات الاولى والثانية والثالثة للعوائل ولكافة المسافرين وتوفر وجبات الاكل والمشروبات والخدمات الاخرى التي تضاهي الخدمات العالمية ، ويقول مضيف القطار انه وبالرغم من تلك الوسائل المريحة والخدمة الكبيرة التي حرصنا على تقديمها لجميع المسافرين فاننا نعاني الجهل من قبل بعض المواطنين والعابثين خلال طوال رحلتنا من بغداد الى البصرة ، فعند انطلاق الرحلة اليومية من المحطة العالمية وبمجرد مرور القطار الابيض الجميل من مناطق غربي بغداد وبعد تجاوزنا منطقة الدورة يتلقى القطار كميات من الطابوق والحجر من قبل المواطنين وغالبيتهم الاطفال والعابثين وكان القطار ( سعلوة ) يريدون قتلها برميها بكميات كبيرة من الطابوق والحصى وقد تضرر بهذا الفعل زجاج القطار الامامي والجانبي بل وتهشم وتعرض طاقم القطار والراكبين الى الخطر واصابتهم ، نتيجة رمي القطار العشوائي بالحجر والطابوق وتستمر هذه الحالة حتى وصول القطار الى بعض المنناطق القريبة من محافظات الحلة والديوانية والناصرية لغاية الوصول الى البصرة لتصل اضرار الرحلة الواحدة على الاف الدولارات اذا لم تكن هنالك اصابات بين طاقمه ومستقليه وهذه الحالة تتكرر في العودة ايضا اي ان القطار يودع ويستقبل بالطابوق والحصى بدلا من الزهور والصور الجميلة ، ويضيف بمرارة ليس هذا فقط بل ان جميع وسائل الانترنت والشاشات (المونيترات) المثبتة على مقاعد الجلوس تم سرقتها وتعطيلها وتحطيم المغاسل الحديثة وكافة محتويات القطار الداخلية فضلا عن الانقاض التي يتقصد الراكب بتركها في الاماكن غير المخصصة لها مايجعلنا نمر في ازمة حقيقية رغم تدخل رجال الامن لكن الحالة تتضاعف في كل رحلة وهنا لابد من عقوبات شديدة وصارمة ضد كل عابث وجاهل يريد تخريب وتعطيل ممتلكات المواطن والدولة ، نعم ان العقوبات والمتابعة الجادة تحد من تلك التصرفات التي تعيد بنا الى الازمنة الغابرة والمتخلفة ، فليس من المعقول ان يمر قطارا على سكة من منطقة ببغداد وخارجها لايسلم من عبث العابثين وهذا يعني ان الجهل يصل بهؤلاء حد ارتكاب جريمة وان رمي ممتلكات الدولة والمواطنين بالحجارة والطابوق وسرقة محتويات القطار هو جريمة بحد ذاتها ، ويقينا الدعوة موجهة الى وزارة النقل لمخاطبة وزارة الداخلية لتكثف الحماية على قطاراتنا النازلة والصاعدة من بغداد الى البصرة وبالعكس ومحاسبة كافة المخالفين واحالتهم الى الى القضاء بهدف تغريمهم ومعاقبتهم حسب القوانين ربما تلك الطريقة تبدأ بالحد من هذه الظاهرة المتخلفة والمرفوضة ، ونتمنى من شيوخ ووجهاء العشائر والمناطق التي يمر من خلالها القطار من توفير الامن والامان وحث ابناؤهم على عدم تكرار مثل تلك الحالات ولانطلب ان تستقبل القطار بالورود والهلاهل بل التوقف عن رميه بالحجارة والطابوق ويقينا ان القطار وجد لخدمتنا جميعا والحفاظ عليه واجب انساني وديني واجتماعي يتطلب منا ان نفعله وندعو اليه جميعا والابلاغ عن كل حالة تضر بالقطار ومرافقه ومحتوياته لنبقى عراقيين نتباهى باخلاقنا وكرمنا وشيمتنا.