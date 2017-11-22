الحلي يدعو لمعالجة تداعيات داعش وإنتهاكاته

مؤتمر في البصرة يبحث إعادة بناء مجتمعات ما بعد الحروب

بغداد – صباح الخالدي

أكد القيادي في حزب الدعوة الاسلامية وليد الحلي ضرورة معالجة الإنتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق تداعيات احتلاله للمدن .و ذكر بيان لمكتب الحلي تلقته (الزمان) امس ان الاخير ألقى بحثا في المؤتمر الدولي بشأن(اعادة بناء مجتمعات الحروب / عراق ما بعد داعش ) بعنوان ( كيفية معالجة الانتهاكات التي ارتكبها الارهاب الداعشي في العراق )، قال خلاله ان (هناك مسؤولية تقع على عاتق دول العالم لدعم جهود العراق لإعادة اعمار المناطق التي تعرضت للارهاب الداعشي) .

انتهاكات جسيمة

مضيفا انه (في المدة التي هاجم فيها داعش العراق 2014 – 2017 ، احتل عددا من المدن، مما تسبب في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شكلها الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والنفسي. وفي هذه الحالة واجه أربعة ملايين نازح من سكان تلك المدن المحتلة التعذيب والاضطهاد والتشريد وسرقة ممتلكاتهم، وتحملوا التمييز العنصري والطائفي، مما ترك أثارا سيئة على مكونات المجتمع العراقي) . واشار في البحث الذي القاه لدى افتتاح المؤتمر الدولي لإعادة بناء مجتمعات الحروب الذي عقد في البصرة مساء الاثنين الماضي الى ان (المساعدات اللازمة التي تقدم يجب ان تكون عاملا مهما في تهيئة بيئة معيشية ملائمة للنازحين وسكّان المدن الذين تعرضوا لانتهاكات وجرائم داعش ، وتسهم في ابعادهم عن جو الإرهاب الذي عانوه، وضمان بأن لا يعود أي منهم إلى الإرهاب أو يساعد الإرهابيين في المستقبل) . وقدم الحلي أطروحة بشأن معالجة اثار الارهاب (عبر الاهتمام بالجوانب الإنسانية من خلال رعاية النازحين بكرامة والتعامل معهم باحترام يستحقونه فضلا عن تلبية احتياجاتهم، و بناء منازل جديدة لهم وإعادة بناء المنازل المتضرره ، وتقديم المساعدة الممكنة لتحسين حالتهم المعيشة الزراعية والصناعية، وإعادة بناء المدارس والجامعات وإصلاحها، وإعادة تأهيل الأطفال الذين تم استغلالهم من جانب عصابات داعش لدعم الأعمال الإرهابية، وتقديم الدعم لقواتنا الأمنية عبر تجهيزها بمعدات تكنولوجية متطورة، وامدادها بالمعلومات الاستخبارية اللازمة عن الخطط الإرهابية وأماكنها، وتجفيف مصادر الدعم اللوجستي والمالي للإرهابيين).

توفير علاجات

وأكد ضرورة(توفير العلاجات اللازمة للإصابات وأمراض الأطفال والنساء وكبار السن، وتوفير المساعدات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة التلوث البيئي بعد حرق آبار النفط والغاز في بلدة بيجي ومجمع الكبريت في بلدة القيارة من جانب عصابات داعش اضافة الى رعاية عوائل الشهداء وتقديم العون للجرحى والمعوقين) ، مشددا على(ضرورة مشاركة المؤسسات الإسلامية والمسيحية والايزيدية والإنسانية وغيرها بزيادة الوعي بأهمية التعايش السلمي والتسامح والمصالحة المجتمعية، وإدانة الفتاوى التي تحرض على القتل أو اساءة معاملة الآخرين ونشر الإرهاب، وتوظيف وسائل الإعلام بدعم الحياة الجديدة لهم، وعدم الترويج للمشاكل والاختلافات بين النازحين التي تعيق تأهيلهم لحياة جديدة).