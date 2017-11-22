التخطيط يكشف عن إرتفاع نسبة إستيراد السلع خلال 2016

خبير لـ (الزمان): إغراق السوق بالبضائع الأجنبية يؤشّر خللاً في بنية الإقتصاد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رأى الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان استيراد العراق بضائع بقيمة 50 مليار دولار خلال العام المنصرم يؤشر خللا في بنية الاقتصاد الاستهلاكي الذي غابت عن موازناته الماضية فقرة الخطط الاستثمارية . وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (موازنة العام الماضي بلغت اكثر من 79 مليار دولار وكان العراق حينها يخوض حربا ضد داعش حيث تم خلالها تحرير مناطق واسعة في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى ومع سيل الانفاقات الحربية التي تقع في دائرتها استيراد لوازم القتال والاسلحة لادامة الانتصارات المتحققة وملاحقة العدو ومنع تقدمه وبسط الامن والاستقرار في المدن المحررة)،واضاف ان (حجم الاستيرادات التي اعلنت عنها وزارة التخطيط خلال العام الماضي والتي بلغت نحو 50 مليار دولار يعد رقما صعبا قياسا للميزانية المعتمدة)، مبينا ان (هذا الامر يؤشر خللا في بنية الاقتصاد الاستهلاكي للعراق الذي غابت عن موازناته السابقة فقرة الخطط الاستثمارية واعادة تشغيل مولدات الدخل الصناعة والزراعة والسياحة والنقل مما ادى الى استيراد جميع الاحتياجات الاستهلاكية للبلاد كالغذاء الذي يشمل الحبوب واللحوم والمحاصيل الزراعية والزيوت وكذلك الاحتياجات البسيطة والترفيهية بالاضافة الى السلع المصنعة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية)، مضيفا (ما يعني ان توقف قطاعي الزراعة والصناعة عن الانتاج قد اسهم بفتح المجال امام الشركات الاجنبية ولاسيما من دول الجوار بأن تتخذ من العراق سوقا لها لاغراقه بالسلع المتنوعة وانتقال ما يقرب من ثلثي موازنته اليها)، واكد الامين ان (الدرس المستنبط من سياسة العراق الاقتصادية يحتم على القائمين بوضع فقرات في الموازنة تدعم الاستثمار فيها واعادة تاهيل المصانع الحكومية وتوفير الفرص لنمو القطاع الزراعي).

خارطة طريق

داعيا الحكومة الى (اعداد خارطة طريق من اجل اصدار قوانين وضوابط تدعم القطاع الخاص سواء الزراعي ام الصناعي ام النقل مع فرض ضرائب كمركية على السلع المستوردة وفسح المجال امام المنتج الوطني للعودة الى السوق المحلية)، وتابع الامين ان (العراق يمتلك معامل متخصصة للالبان واللحوم والحبوب والحلويات والسلع الكهربائية والملابس والبلاستيكية والسجاد وربما نشهد خلال السنوات القليلة المقبلة خفض الميزان الاستيرادي وانتعاش المنتج المحلي الذي سيسهم بتنمية اقتصادية حقيقية توفر فرص عمل كثيرة وتحافظ على العملة الوطنية من التدهور والتسرب الى دول الجوار مقابل سلع وخدمات يمكن انتاجها محليا).

قيمة الاستيراد

وكانت الوزارة قد كشفت عن قيمة استيرادات العراق المختلفة من الخارج خلال العام المنصرم . وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان امس ان (إجمالي الاستيرادات خلال العام الماضي من المواد السلعية والمنتجات النفطية ارتفعت الى نسبة 18 بالمئة مقارنة مع عام 2015 بعد ان بلغ إجمالي الاستيرادات نحو 50 مليار دولار، فيما كان عام 2015 بنحو 42 مليار دولار وبمعدل نمو مركب مقداره 15 بالمئة عن سنة 2014)، مشيرا الى ان (الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة اصدر تقريره السنوي عن حجم الاستيرادات وبحسب المنافذ الحدودية)، مبينا ان (إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية بلغ نحو 50 مليار دولار مرتفعا بنسبة 20 بالمئة عن سنة 2015 اذ بلغ في تلك السنة 39 مليار دولار)، مضيفا (أما إجمالي الاستيرادات للمنتجات النفطية خلال العام الماضي ، فقد بلغ ملياري دولار مسجلاً إنخفاضاً بنسبة 12 بالمئة عن سنة 2015 اذ انخفض معدل النمو المركب بنسبة تقترب من 34 عن عام 2014)، لافتا الى ان (حجم الاستيرادات السلعية غير النفطية عبر المنافذ البحرية بلغ نحو 43 مليار دولار مسجلاً إرتفاعاً عن عام 2015 بنسبة 23 بالمئة)، واكد الهنداوي ان (الاستيرادات عبر المنافذ البحرية هي الاعلى قيمة بالمقارنة مع المنافذ البرية التي بلغ حجم الاستيراد عبرها نحو أربع مليارات دولار والجوية التي لم يسجل الاستيراد عبرها سوى100 مليار دينار فقط).