دورة تدريبية عن التربية والتكنولوجيا وأثرهما في الثقافة الناشئة

العمل يطلق 67 حدثاً ويشرك 116 آخرين ضمن التعليم المسرّع

بغداد داليا احمد

اطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 67 حدثا من الاقسام الاصلاحية التابعة لدائرة اصلاح الاحداث خلال تشرين الاول عام 2017، فيما اشركت 116 حدثاً ضمن منهاج التعليم المسرع، فضلا عن اشراك 51 آخرين في دورات محو الامية. وقال مدير عام الدائرة اركان ثامر صالح في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الاحداث الذين اطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية توزعوا بين 46 حدثا موقوفا و13 حدثاً تخلية وثلاثة احداث بالافراج الشرطي، فضلا عن ثلاثة احداث بالعفو العام، وحدثين بقرار تمييزي),

واضاف ان ( الدائرة رشحت 17 حدثا ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي يضع الحدث تحت رعاية برامج ارشادية خاصة قبل وبعد اطلاق السراح بثلاثة اشهر)، مشيرا الى ان (الدائرة لديها برامج صحية بالتعاون مع دائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة تمت من خلالها احالة 32 حدثا الى المستشفيات والمراكز الصحية وتسجيل 16 زيارة من قبل اطباء مختصين في مختلف المجالات الطبية لاجراء معاينات والوقوف على حالة الاحداث الصحية إذ تم اجراء 1121 معاينة طبية في الاقسام الاصلاحية).

منهاج التعليم

وفي سياق اخر اوضح صالح (قيام الدائرة باشراك 116 حدثاً كطلبة يدرسون في المدارس التابعة لها ضمن منهاج التعليم المسرع بالتعاون مع وزارة التربية التي قامت بتنسيب عدد من ملاكاتها التدريسية المختصة بهذه المناهج، وكذلك اشراك 51 حدثاً في دورات محو الامية، وتطبيق برامج ثقافية ودينية تضمنت 69 محاضرة ثقافية قدمت من قبل باحثين اجتماعيين مختصين في كل قسم لرفع وعي الاحداث وتهذيبهم وارشادهم)، مشيرا الى ان (الدائرة نفذت خلال تشرين الاول برامج تأهيلية لمستفيدي الاقسام الاصلاحية تضمنت دورات في مجالات الحدادة والنجارة والحاسبات والحلاقة والخياطة والخط والرسم والتأسيسات الصحية ، والتدبير المنزلي للاحداث الاناث، بمشاركة 194 حدثا موزعين بين 26 دورة تدريبية). ونبه المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ضرورة التحري بدقة وحرص على نقل المعلومة الصحيحة وعدم الاخذ بكل ما ينشر هنا او هناك قبل التأكد منه وخاصة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واضاف ان (ابواب الوزارة مفتوحة امام كل من يملك معلومة موثقة عن وجود حالات سلبية او تصرفات تحدث في دور الدولة الايوائية لتقديمها وسيلمس جدية التعامل مع حالات كهذه وانطلاقا من توجيهات الوزير محمد شياع السوداني القاضية بضرورة سرعة التحرك والتعامل مع اي معلومة ترد الى الوزارة عن طريق الرصد او الاتصال بالهاتف او ما يرد عبر ايميل الوزارة الخاص بتلقي الشكاوى). وعلى صعيد اخر اطلق وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد الكريم عبد الله تنبيها للجهات المسؤولة والمجتمع من خطورة وتبعات عمالة الاطفال والعنف الموجه لهم وذلك في الذكرى السنوية لليوم العالمي لحماية الطفل وضرورة الحد من الانتهاكات والعنف الموجه للأطفال وايقاف الاستغلال البشع للطفولة العراقية من خلال حرمانهم من الحقوق واشراكهم في سوق العمالة مبكرا من دون التحسب للآثار الكارثية التي تنتظر المجتمع مستقبلا. مؤكدا (اهمية الانتهاء من تحديث سياسة التشغيل الوطنية بالسرعة الممكنة لترجمة توجيهات ومتابعة السوداني)، معربا عن (الامل في تسريع وتقريب مواعيد الاجتماعات اللاحقة من اجل سرعة الانجاز).

تكوين مجتمعي

ونظم المركز الوطني للبحوث والدراسات في الوزارة ندوة عن التربية التكنولوجية واثرها في الثقافة الناشئة للتكوين المجتمعي شارك فيها عدد من ملاكات الوزارة بحضور مدير عام المركز ذكرى عبد الرحيم ومعاونها مظفر نوري ضمن الخطة السنوية للمركز لعام 2017) وتابع البيان ان (التدريسي بالجامعة المستنصرية محمد صبيح محمود، الذي بين ان تكنولوجيا التعليم هي مجموعة فرعية من التكنولوجيا التربوية، وهي جزء مهم من نجاح التربية التكنولوجيّة وتعلمها، كونها تهدف إلى صناعة الفرد الفعال والواعي والمؤثّر في مجتمعه وتسعى إلى رفع مستوى عمليّة التعليم التي يتلقاها الفرد في المؤسسات التعليمية وتحسينها).