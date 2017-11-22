عندما تكون الوطنية مصيبة أو غباء – شامل حمد الله

اتكلم بالفصحى، أو بالعامي؟

الوطنية تفرضها الدولة ام ثقافة شعب؟

الحواسم في 2003 وطنيون؟ لا اقصد الجنسية طبعا، بل الرابطة الروحية القانونية بين الفرد واقليم الدولة التي يعيش عليها.

تزوير المحررات لغرض حلب خزينة الوطن عمل وطني؟

ادخال المخدرات من بعض الرؤوس الكبيرة عمل وطني؟

تكرار استعراض تجاوزات صدام حسين وسلام عارف، ولو سلام عارف لو قيس بأغلب” شكولات اليوم” لكان نبيا، لكن اين الوطنية الحقة؟ رسميا الوطنية المتعارف عليها هي بيانات وتصرفات مسؤول ما يحتل مركزا ما يخون كما يحب ويضرب مسامير واحيانا يسمي الخصوم لغرض تكسيرهم والانفراد لاحقا بالقرار. طالعوا اي وكالة عراقية تجدونها متخمة منذ الساعة الثامنة بعناوين تبدأ بحذر، طالب، عد، كذب، استهجن، قال”، وكلها اراء تدعو للضرب وللحد ولتذكير المسؤول بما يجب ان يفعله بحسب فكرة من صرح! هذه جزء من وطنية الوصول للناس عبر الاعلام، او المنفذ الخبري، فأدمان التصريح مرض مثل الاصرار على التمسك بالسلطة ومناورة الزهد فيها! الوطنية احيانا دينية الاداء طائفية الثوب، فما ان صرحت الادارة الامريكية بأنها تسمي بعض العراقيين بالارهابيين حتى تحدث طلاب الخبر برأيهم الذي تناغم مع زخم الحشد، ليس حبا بالحشد بل حبا بما سيجلبه لهم من اصوات! الانتهازية لها مكان في الوطنية التي كثرت وجوهها وتسببت بزلازل قبل زلازل الارض الاخيرة! اذكر وليس من باب التحريض السياسي ان اسماء بذاتها كانت تنام وتفيق لتقول” كلمني ابو اسراء امس، قال لي ابو اسراء امس″ وبعد يوم من مجيء ابو يسر، قالوا ان ابا يسر افضل من ابو اسراء! عينة من انتهازيي الاعلام الوطنيين او” يين” بأختصار وطنية الجماعة ان تلطم بكل عزاء اي اسمع المسؤول مايريد وافعل ما يحلو لك، من الدين الى شرب العرق، ومن السماء الى تنقيب النفط. اخر الوطنيات هي وطنية الضغط على كردستان، فهذه الوطنية ابطالها كثر، وفي سبيل اثبات وطنيتهم لم يبقوا سلاحا يذبح او يذبح ” بالكطنة” ولم يستخدموه، حتى الذين هم من ذوي القربى كان لهم دور غير محمود في مسلسل قبل وبعد الاستفتاء،. ربما هم يفهمون الان ان وطنية فرضها يزيد ومعاوية تطلبت قتل بعض من ال البيت، وبعض الصحابة متورطون وبعض التابعين كذلك، ومع الفرق في التشبيه لكن الوطنية العراقية التي يمثلها الجماعة تذكرت اشياء ونسيت اشياء، من ضمن ما نسيته هي، انها مزدوجة الجنسية، عادياً انها مزدوجة الكيل، عادياً انها تعيد اتفاقات عملها صدام ضد الكرد، عادياً انها ولوطنيتها المفرطة تحول المجازر الى وقود لطبخ الخصوم، عادياً جداً. انها تسكت عن مزورين لم يمتلكوا شهادات لعدم امتلاكهم اوراقا ثبوتية في بلد اللجوء، عادي ونص. بعد اشهر ستتبدل مواقف الوطنيين بسبب تبدل بعض الوجوه. من صفات الوطنية عند الجماعة نزوع ما يجب نزعه ولبس ما يجب لبسه.

شاهت الوجوه؟

عادي

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الحريري إستقال .. الحريري عاد

قبيل الاحتفال بعيد الاستقلال، تراجع سعد الحريري عن استقالته المتلفزة، بخطاب متلفز، بدعوى نتائج خلوته مع الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الشيخ الحريري غلفت استقالته في الرابع من هذا الشهر شائعات عن خشيته على حياته مردها الدور الايراني الاقليمي، فالرئيس السني اختار الاستقالة في بلد التجنس والمعادل المفترض للقوة الايرانية المتمثلة بالمملكة العربية السعودية. شخصيا لم اكن انتظر ان يتحول سعد الى معارض حر الى حد ما في مواجهة مايريد ان يرى فيه تهيئة للحد من الظلال الايرانية التي تعكس جدران قلعة الجمهورية الاسلامية المتينة بسوريا والتي ليست فقط تطل على لبنان بل تسكنها ايضا. الشيخ العراقي الام يريد ان يستفيد من ثلاث عناصر لديمومة دوره، دم ابيه، سنيته في الدولة، وكونه شابا الى حد ما، لكن مهمة صعبة جدا وان سانده فيها الامير والملك القادم محمد بن سلمان.

الشيخ الحريري يقف على حافة البحر، وله ان يبقى متفرجا او مساهما اذا تنفهم شفرة طهران، وله ان يسبح فينجو ان طغى زعل السيد سواء بالضاحية او بمن يمدها بالبقاء، وقد يغرق ان لم يستثمر العدول عن الاستقالة لتتجاوز فقط تلبية طلب عون منه ببعبدا. ولعله يكون افضل حظا بالحياة من ابيه.