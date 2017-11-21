 مقتدى الصدر يعلن دعمه للعبادي في الانتخابات المقبلة

إيران تعلن النصر على داعش و32 قتيلاً بهجوم انتحاري ضد الحشد جنوبي كركوك

لندن – كركوك – طهران – الزمان

سارعت ايران باعلان القضاء النهائي على داعش في حين لم تعلن العراق او روسيا المعنيتان بقتال داعش في العراق وسوريا اي بيان واكتفى امس ، حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية بالقول انه تم سحق داعش عسكريا ويجري تنظيف العراق من جيوب التنظيم . قتل اثنان وثلاثون شخصا معظمهم من الحشد وأصيب أكثر من خمسين آخرين بجروح الثلاثاء في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت سوقا مزدحمة في وسط قضاء طوزخورماتو المتعدد القوميات جنوبي كركوك،. من جهته اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حديث لقناة الشرقية دعمه للعبادي في الانتخابات المقبلة ، وقال ان الفرق بينه وبين الحكومة السابقة كالفرق بين الارض والسماء . لاسيما في مكافحة الارهاب والتعامل مع ازمة كردستان .

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف هويته إن «مركبة من طراز كيا يقودها انتحاري، انفجرت وسط سوق شعبية لبيع الخضار والفاكهة» في حي الجمهورية بمدينة طوزخورماتو الواقعة على بعد 75 كيلومترا جنوبكركوك. وطوزخورماتو التي تعد 150 ألف نسمة، تضم قوميات تركمانية وكردية ويأتي هذا الاعتداء بعد أيام من استعادة القوات العراقية لآخر بلدة خاضعة لسيطرة داعش في البلاد. و في اول ساعة من الهجوم أضاف الضابط أن الهجوم «أدى إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 50 آخرين، جميعهم من المدنيين»، مشيرا إلى أنه وقع في وقت الذروة. ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوعين من مقتل ستة أشخاص في هجوم انتحاري في وسط مدينة كركوك.

وكانت كركوك وطوزخورماتو في قلب التوتر السائد بين حكومتي بغداد وأربيل، بعيد إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، ضد رغبة بغداد ودول إقليمية ودولية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، رغم أن تنظيم الدولة الإسلامية عادة ما يتبنى اعتداءات مماثلة. وقال النائب التركماني عن قضاء طوزخورماتو نيازي معمار أوغلو إن «ما جرى هو من أبشع التفجيرات التي لم يشهدها القضاء منذ سنوات». فيما أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني الثلاثاء «النصر» على تنظيم داعش في العراق وسوريا. وتدعم طهران الحكومتين العراقية والسورية وارسلت للبلدين «مستشارين عسكريين» و»متطوعين» لمحاربة التنظيمات الاسلامية المتطرفة. وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الايراني «يجب شكر مقاتلي الاسلام والدبلوماسيين والقائد الاعلى للثورة الاسلامية (المرشد علي خامنئي) والقوات المسلحة العراقية والسورية على القضاء على هذه المجموعة التي لم تات الا بالدمار والقتل والوحشية». ويأتي هذا الاعلان بعد ايام من تحرير القوات العراقية والسورية لآخر معاقل التنظيم المتطرف الذي لم يعد يسيطر سوى على بعض الجيوب الصحراوية على الحدود بين العراق وسوريا.

واشار روحاني الى ان «النصر الكبير» تحقق بفضل «العمل الاساسي للشعوب والجيوش السورية والعراقية واللبنانية». وبالتوازي مع كلمة روحاني بث التلفزيون الايراني تقريرا يصور مقاتلين ايرانيين وافغان اثناء معركة استعادة مدينة البوكمال السورية، آخر معقل لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، والتي استعادتها القوات السورية الاحد. وفي العراق أعلنت السلطات الجمعة انها استعادت راوة، آخر البلدات التي كانت خاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية في البلاد غربا بمحاذاة الحدود مع سوريا، من ايدي التنظيم المتطرف. وبثت وسائل الاعلام الايرانية الاحد والاثنين تقارير مصورة من البوكمال تظهر اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني مؤكدا انه تولى شخصيا قيادة العمليات. واشاد سليماني الذي كان زار مرارا ساحات المعارك في العراق وسوريا ب «النصر العظيم».

وكتب في رسالة الى خامنئي «أعلن انهاء سيطرة هذه الشجرة الخبيثة الملعونة». واضاف «انني ونيابة عن جميع القادة والمجاهدين … من الايرانيين والعراقيين والسوريين واللبنانيين والافغان والباكستانيين الذين ضحوا بأنفسهم للدفاع عن حياة المسلمين، أبارك لكم هذا النصر العظيم». وتابع اللواء قاسمي في رسالته الى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية « لا شك إن ثبات الحكومتين العراقية والسورية والجيشين والشباب في هذين البلدين لا سيما الحشد الشعبي المقدس وبقية الشباب من سائر بلدان العالم الاسلامي والحضور القويلحزب الله بقادة السد حسن نصر الله كان لها دور أساسي في هزيمة هذا التيار الخطير» كما أوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.