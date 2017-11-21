الكرملين:بوتين أبلغ الأسد ضرورة الانتقال الى العملية السياسية

سوتشي (روسيا)-بيروت- الزمان -(أ ف ب)

اعلن الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات الثلاثاء مع نظيره الاميركي دونالد ترامب حول تسوية النزاع السوري عشية قمة روسية تركية ايرانية في هذا الشأن ستعقد في منتجع سوتشي. وقال الكرملين في بيان نشره الثلاثاء ان بوتين قال خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد مساء الاثنين انه ينوي اجراء سلسلة «مشاورات» مع عدد من رؤساء الدول. واضاف «اعتبارا من (الاثنين) من المقرر اجراء اتصال مع امير قطر وغدا (الثلاثاء) مع رئيسالولايات المتحدة دونالد ترامب». اعلن الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «هنأ» الرئيس السوري بشار الاسد على النتائج التي حققها في مكافحة الارهاب القريب من هزيمة «نهائية»، ورأى انه يجب «الانتقال الى العملية السياسية». وقبل قمة مع ايران وتركيا، قال بوتين «اريد ان اهنئكم على النتائج التي تحققت في سوريا في مجال مكافحة الارهاب»، مؤكدا ان «هزيمة نهائية وحتمية للارهابيين» باتت قريبة في سوريا. واضاف «حان الوقت للانتقال الى العملية السياسية»، حسب اعلان الكرملين.