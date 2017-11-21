تعرّف الفواكه الأقل سكراً .. المفيدة لمرضى السكري 

لندن – الزمان

يقول خبراء التغذية ان جميع الفواكه تحتوي على سكر طبيعي، وهو لاشك أفضل كثيراً من السكر المضاف. لكن بعض الفواكه غنية بالسكر أكثر من غيرها مثل الموز والمانجو، لذلك إذا كنت تراقب كمية السكر لأسباب تتعلّق بالرشاقة أو السكري أو محاولة الحمل، من الأفضل تناول المزيد من الفواكه قليلة السكر، للحصول على المغذيات بأقل قدر ممكن من السعرات.

الفراولة (الفريز). من أغنى الفواكه بمضادات الأكسدة والألياف، وأقلها بالسكر الفراولة.

تحتوي كل حبة فراولة متوسطة الحجم على غرام واحد من السكر، وكمية وفيرة من فيتامين «سي».

التوت الأسود. مثل الفراولة، يحتوي كل 100 غرام من التوت الأسود على أقل من 5 غرامات من السكر، وأكثر من 5 غرامات من الألياف، و1.39 غرام من البروتين، وهو غني بمضادات الأكسدة.

ويحتوي التوت الأزرق على ضعف كمية السكر التي يحتويها التوت الأسود.

الليمون (الحامض). غرامان فقط من السكر في كل حبة ليمون كبيرة، إلى جانب كمية وفيرة من فيتامين «سي».

الجوافة. تحتوي الحبة الواحدة من الجوافة على ما بين 5 و6 غرامات من السكر. الشمّام. تحتوي كل شريحة كبيرة من الشمام على 11 غراماً من السكر، وكمية كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين «سي» و»أ».الدراق. على الرغم من مذاقه الحلو إلا أن حبة الدراق تحتوي على 13 غراماً من السكر.

البرتقال. 14 غراماً من السكر في كل حبة برتقال كبيرة، إلى جانب جرعة كبيرة من فيتامين «سي».

الجريب فروت. في كل حبة متوسطة الحجم من الجريب فروت 11 غراماً من السكر، وكمية جيدة من الإنزيمات التي يعتقد أنها تزيد الدهون والكولسترول.

الكيوي والأناناس. تمتاز هذه الفواكه الاستوائية بأن الحصة الواحدة منها تحتوي على ما بين 6 و8 غرامات من السكر.